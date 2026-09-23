Росія шантажує НАТО загрозою вторгнення в Балтію та Польщу

Дмитро Снєгирьов. Фото: Політаналіз

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що Росія може використовувати загрозу можливого вторгнення до країн Балтії та Польщі як інструмент шантажу на Захід. Він сказав, що Москва таким чином намагається підштовхнути західні держави до тиску на Україну щодо територіальних поступок.

Про це Снєгирьов розповів у ефірі День.LIVE.

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Росія посилює військову активність біля НАТО

За словами Снєгирьова, одним із небезпечних сценаріїв є створення Росією ситуації, за якої західні країни змушені будуть обирати між підтримкою України та ризиком прямого зіткнення з РФ.

Він зазначив, що Москва демонструє відкриту військову активність у Калінінградській області. Зокрема, аналітик заявив про мобілізаційні заходи та передислокацію особового складу ближче до кордонів країн НАТО.

"Це більше брязкання зброєю", — сказав Снєгирьов.

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Кремль може розраховувати на розбіжності в НАТО

Окремо Снєгирьов звернув увагу на можливі розбіжності між державами Альянсу. На його думку, Росія може розраховувати на те, що окремі країни не будуть готові брати участь у спільних військових діях у разі загострення.

Він пов'язав це з дискусіями навколо статті 5 Північноатлантичного договору та готовності союзників реагувати на можливу атаку проти одного з членів НАТО.

США посилюють присутність у Польщі

Снєгирьов також згадав посилення американської військової присутності на східному фланзі Альянсу. Зокрема, йдеться про плани щодо нової постійної бази армії США у Польщі.У вересні президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо створення такої бази.

Крім цього, Снєгирьов пов'язав посилення напруги навколо НАТО з останніми політичними сигналами Вашингтона та ухваленням у США санкційного законопроєкту проти Росії.

Що відомо про загрозу для НАТО

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що представники розвідувальних служб у Європі припускають можливість спроби Росії випробувати НАТО вже найближчими місяцями. Один із них допустив сценарій обмеженого вторгнення на територію країни Альянсу.

Також Новини.LIVE писали, що у Польщі 23 вересня піднімали військову авіацію та тимчасово призупиняли роботу аеропортів у Любліні й Жешуві на тлі російської атаки по Україні. Польські системи ППО та радіолокаційної розвідки перевели у стан готовності.