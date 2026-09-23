Россия шантажирует НАТО угрозой вторжения в страны Балтии и Польшу

Дмитрий Снегирев. Фото: «Полианализ»

Военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что Россия может использовать угрозу возможного вторжения в страны Балтии и Польшу в качестве инструмента шантажа в отношении Запада. Он сказал, что Москва таким образом пытается подтолкнуть западные государства к оказанию давления на Украину с целью добиться территориальных уступок.

Об этом Снегирев рассказал в эфире День.LIVE.

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Россия усиливает военную активность вблизи НАТО

По словам Снегирева, одним из опасных сценариев является создание Россией ситуации, при которой западные страны будут вынуждены выбирать между поддержкой Украины и риском прямого столкновения с РФ.

Он отметил, что Москва демонстрирует открытую военную активность в Калининградской области. В частности, аналитик заявил о мобилизационных мерах и передислокации личного состава ближе к границам стран НАТО.

"Это скорее бряцание оружием", — сказал Снегирев.

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Кремль может рассчитывать на разногласия в НАТО

Отдельно Снегирев обратил внимание на возможные разногласия между странами Альянса. По его мнению, Россия может рассчитывать на то, что отдельные страны не будут готовы участвовать в совместных военных действиях в случае обострения ситуации.

Он связал это с дискуссиями вокруг статьи 5 Североатлантического договора и готовностью союзников реагировать на возможную атаку против одного из членов НАТО.

США усиливают присутствие в Польше

Снегирев также упомянул об усилении американского военного присутствия на восточном фланге Альянса. В частности, речь идет о планах по созданию новой постоянной базы армии США в Польше.В сентябре президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по созданию такой базы.

Кроме того, Снегирев связал усиление напряженности вокруг НАТО с последними политическими сигналами Вашингтона и принятием в США законопроекта о санкциях против России.

Что известно об угрозе для НАТО

Ранее Новини.LIVE сообщали, что представители разведывательных служб в Европе допускают возможность попытки России проверить НАТО уже в ближайшие месяцы. Один из них допустил сценарий ограниченного вторжения на территорию страны Альянса.

Также Новини.LIVE писали, что в Польше 23 сентября поднимали военную авиацию и временно приостанавливали работу аэропортов в Люблине и Жешуве на фоне российской атаки на Украину. Польские системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние готовности.