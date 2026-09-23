Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Снегирев: Россия угрожает НАТО, чтобы оказать давление на Украину

Снегирев: Россия угрожает НАТО, чтобы оказать давление на Украину

Ua ru
23 сентября 2026 18:06
Эксклюзив
Россия шантажирует НАТО угрозой вторжения в страны Балтии и Польшу
Дмитрий Снегирев. Фото: «Полианализ»

Военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что Россия может использовать угрозу возможного вторжения в страны Балтии и Польшу в качестве инструмента шантажа в отношении Запада. Он сказал, что Москва таким образом пытается подтолкнуть западные государства к оказанию давления на Украину с целью добиться территориальных уступок.

Об этом Снегирев рассказал в эфире День.LIVE.

Реклама

Россия усиливает военную активность вблизи НАТО

По словам Снегирева, одним из опасных сценариев является создание Россией ситуации, при которой западные страны будут вынуждены выбирать между поддержкой Украины и риском прямого столкновения с РФ.

Он отметил, что Москва демонстрирует открытую военную активность в Калининградской области. В частности, аналитик заявил о мобилизационных мерах и передислокации личного состава ближе к границам стран НАТО.

"Это скорее бряцание оружием", — сказал Снегирев.

Читайте также:

Кремль может рассчитывать на разногласия в НАТО

Отдельно Снегирев обратил внимание на возможные разногласия между странами Альянса. По его мнению, Россия может рассчитывать на то, что отдельные страны не будут готовы участвовать в совместных военных действиях в случае обострения ситуации.

Он связал это с дискуссиями вокруг статьи 5 Североатлантического договора и готовностью союзников реагировать на возможную атаку против одного из членов НАТО.

США усиливают присутствие в Польше

Снегирев также упомянул об усилении американского военного присутствия на восточном фланге Альянса. В частности, речь идет о планах по созданию новой постоянной базы армии США в Польше.В сентябре президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по созданию такой базы.

Кроме того, Снегирев связал усиление напряженности вокруг НАТО с последними политическими сигналами Вашингтона и принятием в США законопроекта о санкциях против России.

Что известно об угрозе для НАТО

Ранее Новини.LIVE сообщали, что представители разведывательных служб в Европе допускают возможность попытки России проверить НАТО уже в ближайшие месяцы. Один из них допустил сценарий ограниченного вторжения на территорию страны Альянса.

Также Новини.LIVE писали, что в Польше 23 сентября поднимали военную авиацию и временно приостанавливали работу аэропортов в Люблине и Жешуве на фоне российской атаки на Украину. Польские системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние готовности.

Польша НАТО Дмитрий Снегирев Альянс Россия
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации