Польша подняла авиацию и закрыла аэропорты из-за атаки РФ

Аэропорт Жешува. Фото: GettyImages

В Польше в среду, 23 сентября, была приведена в боевую готовность авиация и закрыты аэропорты в связи с российским нападением на Украину. Наземные системы противовоздушной обороны и системы радиолокационной разведки были переведены в состояние готовности.

Об этом сообщает Польское агентство воздушного сообщения и Оперативное командование Вооружённых сил, передаёт Новини.LIVE.

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Авиация и закрытие аэропортов в Польше

Из-за обстрела Украины в воздушном пространстве Польши продолжалась операция военной авиации.

"Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиты, особенно в районах, прилегающих к зонам угрозы", — говорится в сообщении.

В результате аэропорты в Люблине и Жешуве приостановили авиационную деятельность.

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Как писали Новини.LIVE, 21 сентября Польша и Латвия подняли в воздух военную авиацию из-за российских ударов по Украине. Воздушное пространство патрулировали истребители.

Кроме того, на фоне российских атак вблизи украинско-польской границы Польша укрепляет систему гражданской защиты. В частности, в Люблинском воеводстве власти расширяют сеть автоматизированных сирен.