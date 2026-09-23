Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Польше закрывали аэропорты и поднимали авиацию из-за атаки РФ

В Польше закрывали аэропорты и поднимали авиацию из-за атаки РФ

Ua ru
23 сентября 2026 14:20
Польша подняла авиацию и закрыла аэропорты из-за атаки РФ
Аэропорт Жешува. Фото: GettyImages

В Польше в среду, 23 сентября, была приведена в боевую готовность авиация и закрыты аэропорты в связи с российским нападением на Украину. Наземные системы противовоздушной обороны и системы радиолокационной разведки были переведены в состояние готовности.

Об этом сообщает Польское агентство воздушного сообщения и Оперативное командование Вооружённых сил, передаёт Новини.LIVE.

Реклама

Авиация и закрытие аэропортов в Польше

Из-за обстрела Украины в воздушном пространстве Польши продолжалась операция военной авиации.

"Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиты, особенно в районах, прилегающих к зонам угрозы", — говорится в сообщении.

В результате аэропорты в Люблине и Жешуве приостановили авиационную деятельность.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, 21 сентября Польша и Латвия подняли в воздух военную авиацию из-за российских ударов по Украине. Воздушное пространство патрулировали истребители.

Кроме того, на фоне российских атак вблизи украинско-польской границы Польша укрепляет систему гражданской защиты. В частности, в Люблинском воеводстве власти расширяют сеть автоматизированных сирен.

Польша война аэропорты Украина обстрелы Россия авиация
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации