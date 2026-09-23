Польша подняла авиацию и закрыла аэропорты из-за атаки РФ

В Польше закрывали аэропорты и поднимали авиацию из-за атаки РФ
В Польше в среду, 23 сентября, была приведена в боевую готовность авиация и закрыты аэропорты в связи с российским нападением на Украину. Наземные системы противовоздушной обороны и системы радиолокационной разведки были переведены в состояние готовности.
Об этом сообщает Польское агентство воздушного сообщения и Оперативное командование Вооружённых сил, передаёт Новини.LIVE.
Авиация и закрытие аэропортов в Польше
Из-за обстрела Украины в воздушном пространстве Польши продолжалась операция военной авиации.
"Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиты, особенно в районах, прилегающих к зонам угрозы", — говорится в сообщении.
В результате аэропорты в Люблине и Жешуве приостановили авиационную деятельность.
Как писали Новини.LIVE, 21 сентября Польша и Латвия подняли в воздух военную авиацию из-за российских ударов по Украине. Воздушное пространство патрулировали истребители.
Кроме того, на фоне российских атак вблизи украинско-польской границы Польша укрепляет систему гражданской защиты. В частности, в Люблинском воеводстве власти расширяют сеть автоматизированных сирен.