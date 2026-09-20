Польша установит более тысячи сирен у границы с Украиной

Граница с Украиной. Иллюстративное фото: Государственная пограничная служба Украины/Facebook

Польша усиливает систему гражданской защиты на фоне российских ударов вблизи границы с Украиной. В Люблинском воеводстве расширяют сеть автоматических сирен экстренного оповещения. К концу года их количество планируется довести до более чем тысячи.

Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Polskie Radio.

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Польша усиливает систему оповещения на границе с Украиной

О расширении сети сирен Марцин Кервинский сообщил в субботу, 19 сентября, во время брифинга в Люблине. По его словам, это происходит на фоне все более частых российских ударов по целям вблизи польско-украинской границы.

Министр отметил, что Россия изменила тактику атак. В частности, пограничные переходы и другие объекты инфраструктуры вблизи границы все чаще становятся целями ударов реактивных беспилотников и ракет.

Кервинский подчеркнул, что из-за этих изменений польские власти вынуждены более активно использовать средства для противодействия новым угрозам. Он также привел пример того, как за последние годы расширилась система оповещения населения.

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"Мы все чаще прибегаем к средствам, предназначенным для противодействия этим угрозам", — сказал он.

Сколько сирен в регионе

В начале 2024 года в Люблинском воеводстве было около 30 сирен, которые можно было активировать дистанционно. Сейчас их количество составляет почти 350.

К концу 2026 года в регионе планируется установить более тысячи автоматических сирен, которые можно будет запускать на уровне воеводства.

Усиление системы гражданской защиты происходит после ряда российских атак вблизи польской границы. Эти удары нарушили привычный уклад жизни гражданского населения и продемонстрировали уязвимость инфраструктуры в приграничном регионе.

Новини.LIVE сообщали, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что российские ракеты и дроны падают примерно в километре от польской границы. Он подчеркнул, что ослабление украинской ПВО создает дополнительные риски для безопасности Польши. По его словам, в случае нехватки у Украины ПВО и боеприпасов российские дроны могут долететь до польской территории.

Новини.LIVE писали, что 17 сентября 2026 года премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о падении российского дрона недалеко от украинско-польской границы. Беспилотник, вероятно, упал или был сбит примерно в 4 км от границы, возле Дорогуска. Польша подняла в воздух истребители для реагирования на инцидент.

Новини.LIVE также сообщали, что Польша усиливает охрану пограничных переходов с Украиной и укрепляет инфраструктуру Пограничной службы. К инженерным работам привлекли военных, которые укрепляют объекты возле пунктов пропуска Дорогуск, Медика и Корчова. На отдельных участках обустраивают наблюдательно-охранные посты с системами HESCO Bastion.