Польща встановить понад тисячу сирен біля кордону з Україною

Кордон з Україною. Ілюстративне фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

Польща посилює систему цивільного захисту на тлі російських ударів поблизу кордону з Україною. У Люблінському воєводстві розширюють мережу автоматичних сирен екстреного оповіщення. До кінця року їх кількість планують довести до понад тисячі.

Про це заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кєрвінський, інформує Новини.LIVE з посиланням на Polskie Radio.

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Польща посилює систему оповіщення на кордоні з Україною

Про розширення мережі сирен Марцін Кєрвінський повідомив у суботу, 19 вересня, під час брифінгу в Любліні. За його словами, це відбувається на тлі дедалі частіших російських ударів по цілях поблизу польсько-українського кордону.

Міністр зазначив, що Росія змінила тактику атак. Зокрема, прикордонні переходи та інші об'єкти інфраструктури поблизу кордону дедалі частіше стають цілями ударів реактивних безпілотників та ракет.

Кєрвінський наголосив, що через ці зміни польська влада змушена активніше використовувати засоби для протидії новим загрозам. Він також навів приклад того, як за останні роки розширилася система оповіщення населення.

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"Ми дедалі частіше звертаємося до засобів, призначених для протидії цим загрозам", — сказав він.

Скільки сирен є в регіоні

На початку 2024 року в Люблінському воєводстві було близько 30 сирен, які можна було активувати дистанційно. Нині їх кількість становить майже 350.

До кінця 2026 року в регіоні планують встановити понад тисячу автоматичних сирен, які можна буде запускати з рівня воєводства.

Посилення системи цивільного захисту відбувається після низки російських атак поблизу польського кордону. Ці удари порушили повсякденне життя цивільного населення та продемонстрували вразливість інфраструктури в прикордонному регіоні.

Новини.LIVE інформували, що міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що російські ракети та дрони падають приблизно за кілометр від польського кордону. Він наголосив, що ослаблення української ППО створює додаткові ризики для безпеки Польщі. За його словами, у разі нестачі в України ППО та боєприпасів російські дрони можуть долітати до польської території.

Новини.LIVE писали, що 17 вересня 2026 року прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив про падіння російського дрона неподалік українсько-польського кордону. Безпілотник, ймовірно, впав або був збитий приблизно за 4 км від кордону, біля Дорогуська. Польща піднімала в повітря винищувачі для реагування на інцидент.

Новини.LIVE також повідомляли, що Польща посилює охорону прикордонних переходів з Україною та зміцнює інфраструктуру Прикордонної служби. До інженерних робіт залучили військових, які укріплюють об’єкти біля пунктів пропуску Дорогуськ, Медика та Корчова. На окремих ділянках облаштовують спостережно-охоронні пости із системами HESCO Bastion.