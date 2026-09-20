Без ППО України дрони РФ можуть долетіти до Польщі - Косиняк-Камиш

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Фото: Władysław Kosiniak-Kamysz/Facebook

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що російські ракети та безпілотники падають поблизу польського кордону. Він наголосив, що ослаблення української протиповітряної оборони створює додаткові ризики для безпеки Польщі.

Він зробив відповідну заяву під час виступу перед польськими парламентарями, звертаючись до своїх політичних опонентів у Сеймі, передає Новини.LIVE.

Реклама

Косіняк-Камиш звернувся до опонентів у Сеймі

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив у Сеймі, що окремі російські ракети та дрони падають приблизно за кілометр від польського кордону.

Він закликав польських політиків враховувати безпекові наслідки скорочення підтримки України. А також заявив, що у разі нестачі в України систем протиповітряної оборони та боєприпасів російські безпілотники можуть долітати до території Польщі.

На його думку, підтримка України у протистоянні російській агресії безпосередньо пов’язана з польськими національними інтересами та безпекою країни.

Читайте також:

Що передувало

Новини.LIVE писали, що польські військові виявили та підняли з моря безпілотник поблизу міста Русіново, неподалік Ярославця. За попереднім оглядом, це був російський дрон. Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик закликав польське суспільство залишатися пильним та зміцнювати стійкість держави на тлі посилення загроз, які походять від Росії.

Новини.LIVE інформували, що у ніч на 15 вересня російські війська атакували залізничну інфраструктуру Волинської області неподалік державного кордону з Польщею. У момент удару локомотив перебував на відстої без вагонів.

Ми повідомляли, що Польща посилює моніторинг безпекової ситуації після двох російських ударів поблизу українсько-польського кордону. Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що польська влада готується до можливого подальшого загострення та уважно стежить за розвитком подій у прикордонному регіоні.