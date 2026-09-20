Без ПВО Украины дроны РФ могут долететь до Польши — Косиняк-Камыш

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото: Władysław Kosiniak-Kamysz/Facebook

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что российские ракеты и беспилотники падают вблизи польской границы. Он подчеркнул, что ослабление украинской противовоздушной обороны создает дополнительные риски для безопасности Польши.

Он сделал соответствующее заявление во время выступления перед польскими парламентариями, обращаясь к своим политическим оппонентам в Сейме, передает Новини.LIVE.

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Косиняк-Камыш обратился к оппонентам в Сейме

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил в Сейме, что отдельные российские ракеты и дроны падают примерно в километре от польской границы.

Он призвал польских политиков учитывать последствия для безопасности, связанные с сокращением поддержки Украины. А также заявил, что в случае нехватки у Украины систем противовоздушной обороны и боеприпасов российские беспилотники могут долетать до территории Польши.

По его мнению, поддержка Украины в противостоянии российской агрессии напрямую связана с польскими национальными интересами и безопасностью страны.

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Что предшествовало

Новини.LIVE писали, что польские военные обнаружили и подняли из моря беспилотник вблизи города Русиново, недалеко от Ярославца. По предварительным данным, это был российский дрон. Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик призвал польское общество оставаться бдительным и укреплять устойчивость государства на фоне усиления угроз, исходящих от России.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 15 сентября российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру Волынской области недалеко от государственной границы с Польшей. В момент удара локомотив находился на отстое без вагонов.

Мы сообщали, что Польша усиливает мониторинг ситуации с безопасностью после двух российских ударов вблизи украинско-польской границы. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что польские власти готовятся к возможному дальнейшему обострению ситуации и внимательно следят за развитием событий в приграничном регионе.