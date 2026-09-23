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Головна Новини дня У Польщі закривали аеропорти та підіймали авіацію через атаку РФ

У Польщі закривали аеропорти та підіймали авіацію через атаку РФ

Ua ru
23 вересня 2026 14:20
Польща підняла авіацію та закрила аеропорти через атаку РФ
Аеропорт Жешува. Фото: GettyImages

У Польщі у середу, 23 вересня, підіймали авіацію та закривала аеропорти внаслідок російської атаки на Україну.  Наземні системи протиповітряної оборони та системи радіолокаційної розвідки переводили в стан готовності. 

Про це повідомляє Польське агентство повітряного сполучення та Оперативне командування Збройних Сил, передає Новини.LIVE.

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Авіація та закриття аеропортів у Польщі

Через обстріл України у повітряному просторі Польщі тривала операція військової авіації.

"Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захисту, особливо в районах, прилеглих до зон загрози", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього аеропорти в Любліні та Жешуві призупиняли авіаційну діяльність.

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Як писали Новини.LIVE, 21 вересня Польща та Латвія підіймали в повітря військову авіацію через російські удари по Україні. Повітряний простір патрулювали винищувачі.

Крім того, на тлі російських атак поблизу українсько-польського кордону Польща зміцнює систему цивільного захисту. Зокрема, у Люблінському воєводстві влада розширює мережу автоматизованих сирен.

Польща війна аеропорти Україна обстріли Росія авіація
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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