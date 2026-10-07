Георгий Тихий: Россия нанесла удары по судам в зоне Болгарии

Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий. Фото: МИД

Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заявил, что Украина не сомневается в том, что удары по судам в болгарской экономической зоне Черного моря нанесла Россия. Киев с самого начала ситуации поддерживает контакт с Болгарией, обменивается разведывательными данными и официально подтвердил, что не проводил операций в этой части моря.

Об этом заявил официальный представитель МИД Георгий Тихий, сообщает Новини.LIVE.

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Украина поддерживает контакт с Болгарией

По словам Тихого, после появления информации об атаке украинская сторона сразу же начала контактировать с Болгарией. В частности, взаимодействие происходит на уровне Министерства иностранных дел и посольства Украины в Софии.

"Как только эта история начала раскрываться, мы сразу же установили контакт с болгарской стороной. В частности, как на уровне Министерства иностранных дел, так и на уровне нашего посольства в Софии, которое поддерживало связь с болгарской стороной. Мы передавали все имеющиеся у нас данные, в том числе и данные для наших военных. И, конечно, от них тоже получали данные, которые им удалось выяснить", — отметил Тихий.

В то же время пресс-секретарь МИД подчеркнул, что Украина официально подтвердила, что никаких операций в этой части Черного моря она не проводила.

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"Сейчас нет никаких сомнений, что это российские удары. Украина, как вы знаете, официально подтвердила, что не проводила никаких операций в этой части", — добавил Георгий Тихий.

Тихий заявил об ударах РФ по украинским судам и зерну

Тихий отметил, что для Украины понятен более широкий политический контекст событий. По его словам, Россия атакует украинские суда и зерно, создавая угрозу продовольственной безопасности.

"Путин наносит удары по продовольственной безопасности, по украинским судам, по зерну, ну и наносит удар, по сути, по самым незащищенным и уязвимым людям в странах Африки, Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, которые страдают из-за непоступления украинского зерна", — подчеркнул пресс-секретарь.

Тихий добавил, что атаки России на корабли требуют не только дипломатического осуждения, но и реального ответа.

"Напомню, что Украина обеспечивает продовольствием более 400 миллионов человек в мире. Вчера мы видели, как Путин всё равно приказывает наносить удары по судам, в том числе исключительно в экономической зоне Болгарии. Мне кажется, что это уже хамство и наглость, которые должны, наконец, получить ответ, а не просто осуждение", — подытожил Георгий Тихий.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что венгерская сторона, так же как и Украина, в настоящее время выполняет свою часть договоренностей. По словам представителя МИД, Киев планирует постепенно продвигаться к открытию переговорных кластеров.

Также Новини.LIVE сообщали, что причиной обмена критическими публичными заявлениями между Украиной и Южной Кореей стала разница в трактовке договоренностей относительно режима конфиденциальности. В настоящее время стороны работают через закрытые дипломатические каналы, а дополнительных публичных комментариев на данном этапе стараются избегать.