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Главная Новости дня Тихий: Украина в ближайшее время откроет два переговорных кластера с ЕС

Тихий: Украина в ближайшее время откроет два переговорных кластера с ЕС

Ua ru
7 октября 2026 20:12
Репортаж
Тихий: Украина в ближайшее время начнёт переговоры с ЕС
Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий. Фото: МИД

Украина и Венгрия в настоящее время выполняют свои части договоренностей, необходимых для дальнейшего продвижения в переговорах о вступлении Украины в ЕС. Киев рассчитывает в ближайшее время открыть два переговорных кластера, а ещё два — до конца 2026 года.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий, сообщает Новини.LIVE.

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Украина рассчитывает открыть два кластера в ближайшее время

По словам Тихого, венгерская сторона в настоящее время выполняет свою часть договоренностей, так же как и Украина. Киев планирует постепенно продвигаться к открытию переговорных кластеров. Пресс-секретарь также отметил, что, возможно, уже в скором времени удастся открыть четыре переговорных кластера.

"Рассчитываем, что удастся это сделать уже в ближайшее время. Два кластера — достаточно быстро, а до конца года — еще два кластера. Такой график мы видим с украинской стороны", — сказал пресс-секретарь МИД.

Украина ничем не жертвует ради достижения договоренностей

Отдельно пресс-секретарь МИД прокомментировал вопрос законопроекта о национальных меньшинствах. По его словам, документ отражает подходы Украины к национальным меньшинствам на основе европейских практик.

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Тихий подчеркнул, что предусмотренные законопроектом стандарты касаются не только венгерского национального меньшинства, но и других национальных общин.

"Этот законопроект, ни больше, ни меньше, гарантирует такие лучшие европейские стандарты: и в отношении венгерского меньшинства, и в отношении других национальных меньшинств. То есть речь идет не только об Украине", — заявил он.

По словам Тихого, Украина не считает, что чем-то жертвует ради достижения договоренностей.

"Мне кажется, что наша сила в нашем разнообразии, а уважение к национальным меньшинствам — это часть этой силы", — добавил представитель МИД.

Ранее Новини.LIVE писали, что Украина согласилась обсуждать с ЕС будущее агросектора в условиях евроинтеграции. Однако, по словам Георгия Тихого, переговоры по сельскохозяйственной продукции и аграрной отрасли не будут простыми.

Также Новини.LIVE сообщали, что Украина согласилась работать над пятью форматами прекращения огня. Однако Тихий подчеркнул, что для продолжения работы необходимы конструктивные шаги со стороны Москвы.

Венгрия ЕС нацменьшинства мирные переговоры Георгий Тихий
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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