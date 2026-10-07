Тихий: Украина в ближайшее время начнёт переговоры с ЕС

Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий. Фото: МИД

Украина и Венгрия в настоящее время выполняют свои части договоренностей, необходимых для дальнейшего продвижения в переговорах о вступлении Украины в ЕС. Киев рассчитывает в ближайшее время открыть два переговорных кластера, а ещё два — до конца 2026 года.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий, сообщает Новини.LIVE.

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Украина рассчитывает открыть два кластера в ближайшее время

По словам Тихого, венгерская сторона в настоящее время выполняет свою часть договоренностей, так же как и Украина. Киев планирует постепенно продвигаться к открытию переговорных кластеров. Пресс-секретарь также отметил, что, возможно, уже в скором времени удастся открыть четыре переговорных кластера.

"Рассчитываем, что удастся это сделать уже в ближайшее время. Два кластера — достаточно быстро, а до конца года — еще два кластера. Такой график мы видим с украинской стороны", — сказал пресс-секретарь МИД.

Украина ничем не жертвует ради достижения договоренностей

Отдельно пресс-секретарь МИД прокомментировал вопрос законопроекта о национальных меньшинствах. По его словам, документ отражает подходы Украины к национальным меньшинствам на основе европейских практик.

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Тихий подчеркнул, что предусмотренные законопроектом стандарты касаются не только венгерского национального меньшинства, но и других национальных общин.

"Этот законопроект, ни больше, ни меньше, гарантирует такие лучшие европейские стандарты: и в отношении венгерского меньшинства, и в отношении других национальных меньшинств. То есть речь идет не только об Украине", — заявил он.

По словам Тихого, Украина не считает, что чем-то жертвует ради достижения договоренностей.

"Мне кажется, что наша сила в нашем разнообразии, а уважение к национальным меньшинствам — это часть этой силы", — добавил представитель МИД.

Ранее Новини.LIVE писали, что Украина согласилась обсуждать с ЕС будущее агросектора в условиях евроинтеграции. Однако, по словам Георгия Тихого, переговоры по сельскохозяйственной продукции и аграрной отрасли не будут простыми.

Также Новини.LIVE сообщали, что Украина согласилась работать над пятью форматами прекращения огня. Однако Тихий подчеркнул, что для продолжения работы необходимы конструктивные шаги со стороны Москвы.