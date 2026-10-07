Тихий рассказал, как Украина будет интегрировать агросектор в ЕС

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Украина готова обсуждать с Европейским Союзом условия интеграции аграрного сектора. Переговоры по сельскохозяйственной продукции и аграрной отрасли не будут простыми. В то же время Киев считает украинский агросектор не только потенциальным вызовом для ЕС, но и новой возможностью.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Тихий об интеграции агросектора в ЕС

По словам Георгия Тихого, Украина понимает, что переговорный процесс по сельскохозяйственной продукции и аграрному сектору будет непростым. В то же время страны ЕС преследуют собственные интересы.

Тихий отметил, что сильный аграрный сектор является одним из преимуществ Украины. Вопрос его интеграции будет обсуждаться в ходе переговоров о вступлении Украины в ЕС после открытия соответствующего кластера.

Киев рассчитывает открыть все переговорные кластеры. После этого Украина планирует обсуждать с Еврокомиссией и отдельными государствами-членами условия и механизм интеграции украинского аграрного сектора.

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Тихий также подчеркнул, что украинское сельское хозяйство не следует воспринимать как угрозу для европейских фермеров. По его словам, после общения с экспертами стало ясно, что украинский агросектор может создать новые возможности для Европейского Союза.

"Поэтому не стоит воспринимать украинскую аграрную отрасль как угрозу для европейских ферм. Мы убеждены, что можно найти взаимовыгодные решения", — сказал Тихий.

Пресс-секретарь МИД добавил, что упоминания об украинском агросекторе в недавних предложениях, по его словам, составляют лишь небольшую часть документа, а не его основное содержание.

Тихий пояснил, что соответствующие положения отражают определенные опасения европейской стороны. Украина, по его словам, воспринимает это как приглашение к дальнейшему обсуждению.

Он добавил, что вопросы условий интеграции украинского аграрного сектора стороны будут обсуждать на соответствующем этапе переговорного процесса.

Новини.LIVE сообщали, что украинские аграрии из-за блокировки морских портов переплачивают за альтернативную логистику. Дополнительные расходы составляют около 100–120 млн долларов в месяц, или до 1,2 млрд долларов в год. Если проблему с морскими коридорами не решить, государство может недополучить до 10 млрд долларов.

Новини.LIVE также писали, что международные партнеры выделили 37 млн долларов на хранение украинского урожая в полимерных рукавах. Аграрии с прифронтовых территорий получат их бесплатно, а фермеры из других регионов смогут компенсировать до 80% расходов. Зерно в таких рукавах в среднем можно без проблем хранить в течение года.