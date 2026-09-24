Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украинские аграрии теряют до 1,2 млрд из-за блокировки портов

Украинские аграрии теряют до 1,2 млрд из-за блокировки портов

Ua ru
24 сентября 2026 10:11
Эксклюзив
Аграрии Украины теряют до 1,2 млрд из-за дорогой логистики
Украинские аграрии. Иллюстративное фото: Команда Ивана Чайковского — За будущее Тернопольщины/Facebook

Украинские аграрии несут значительные дополнительные расходы из-за удорожания альтернативной логистики. Фермеры вынуждены переплачивать от 50 до 80 долларов за каждую тонну экспортируемой продукции. Если ситуацию с морскими коридорами не решить, государство может недополучить до 10 миллиардов долларов.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Реклама

Сколько аграрии теряют из-за логистики

По словам Тараса Высоцкого, из-за блокировки морских портов украинские фермеры вынуждены использовать альтернативную логистику, которая обходится дороже. В результате за каждую тонну экспортируемой продукции аграрии переплачивают от 50 до 80 долларов.

Министр отметил, что такие дополнительные расходы в месячном исчислении могут составить около 100–120 миллионов долларов.

Высоцкий объяснил, как удорожание логистики сказывается на финансовых потерях украинских аграриев:

Читайте также:

"Это означает, что дополнительные потери в месячном исчислении могут составить около 100–120 миллионов долларов эквивалента. А в годовом исчислении они могут составить 1,2 млрд долларов на такую логистику".

Украина может недополучить до 10 миллиардов долларов

Отдельно Тарас Высоцкий рассказал о возможных последствиях, если ситуацию с морскими коридорами не удастся решить. По его словам, государство может недополучить до 10 миллиардов долларов из-за невозможности реализовать остатки выращенного урожая.

В то же время доходность экспорта зависит от вида сельскохозяйственной продукции. Министр отметил, что экспорт зерновых культур в большинстве случаев сейчас осуществляется с убытками, тогда как для масличных культур и продуктов переработки удается достичь нулевой рентабельности.

Высоцкий уточнил, что в случае с масличными культурами и продуктами переработки речь идет об отсутствии как прибыли, так и убытка:

"Если мы говорим об экспорте зерновых культур — он, к сожалению, в большинстве случаев действительно сейчас осуществляется в убыток. Если мы говорим об экспорте масличных культур и продуктов переработки — удается достичь хотя бы нулевой рентабельности. Там прибыли нет, но и убытка нет".

Новини.LIVE сообщали, что международные партнеры выделили 37 млн долларов на хранение украинского урожая в полимерных рукавах. Агропроизводители из прифронтовых территорий смогут бесплатно получить их уже в октябре. Для фермеров из других регионов предусмотрена компенсация до 80% расходов.

Новини.LIVE также писали, что партнеры подтвердили выделение около 10,5 млн долларов на временное хранение урожая прифронтовых аграриев. Средства также будут направлены на приобретение необходимого оборудования для малых и средних производителей. Украина и Всемирный банк дополнительно работают над привлечением ещё 25 млн долларов.

Минагро урожай фермеры логистика аграрии морской порт
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации