Аграрии Украины теряют до 1,2 млрд из-за дорогой логистики

Украинские аграрии теряют до 1,2 млрд из-за блокировки портов
Украинские аграрии несут значительные дополнительные расходы из-за удорожания альтернативной логистики. Фермеры вынуждены переплачивать от 50 до 80 долларов за каждую тонну экспортируемой продукции. Если ситуацию с морскими коридорами не решить, государство может недополучить до 10 миллиардов долларов.
Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
Сколько аграрии теряют из-за логистики
По словам Тараса Высоцкого, из-за блокировки морских портов украинские фермеры вынуждены использовать альтернативную логистику, которая обходится дороже. В результате за каждую тонну экспортируемой продукции аграрии переплачивают от 50 до 80 долларов.
Министр отметил, что такие дополнительные расходы в месячном исчислении могут составить около 100–120 миллионов долларов.
Высоцкий объяснил, как удорожание логистики сказывается на финансовых потерях украинских аграриев:
"Это означает, что дополнительные потери в месячном исчислении могут составить около 100–120 миллионов долларов эквивалента. А в годовом исчислении они могут составить 1,2 млрд долларов на такую логистику".
Украина может недополучить до 10 миллиардов долларов
Отдельно Тарас Высоцкий рассказал о возможных последствиях, если ситуацию с морскими коридорами не удастся решить. По его словам, государство может недополучить до 10 миллиардов долларов из-за невозможности реализовать остатки выращенного урожая.
В то же время доходность экспорта зависит от вида сельскохозяйственной продукции. Министр отметил, что экспорт зерновых культур в большинстве случаев сейчас осуществляется с убытками, тогда как для масличных культур и продуктов переработки удается достичь нулевой рентабельности.
Высоцкий уточнил, что в случае с масличными культурами и продуктами переработки речь идет об отсутствии как прибыли, так и убытка:
"Если мы говорим об экспорте зерновых культур — он, к сожалению, в большинстве случаев действительно сейчас осуществляется в убыток. Если мы говорим об экспорте масличных культур и продуктов переработки — удается достичь хотя бы нулевой рентабельности. Там прибыли нет, но и убытка нет".
Новини.LIVE сообщали, что международные партнеры выделили 37 млн долларов на хранение украинского урожая в полимерных рукавах. Агропроизводители из прифронтовых территорий смогут бесплатно получить их уже в октябре. Для фермеров из других регионов предусмотрена компенсация до 80% расходов.
Новини.LIVE также писали, что партнеры подтвердили выделение около 10,5 млн долларов на временное хранение урожая прифронтовых аграриев. Средства также будут направлены на приобретение необходимого оборудования для малых и средних производителей. Украина и Всемирный банк дополнительно работают над привлечением ещё 25 млн долларов.