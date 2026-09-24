Аграрії України втрачають до 1,2 млрд через дорогу логістику

Українські аграрії. Ілюстративне фото: Команда Івана Чайківського — За Майбутнє Тернопільщини/Facebook

Українські аграрії зазнають значних додаткових витрат через здорожчання альтернативної логістики. Фермери змушені переплачувати від 50 до 80 доларів за кожну тонну експортованої продукції. Якщо ситуацію з морськими коридорами не вирішити, держава може недоотримати до 10 мільярдів доларів.

Про це в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій розповів міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Реклама

Скільки аграрії втрачають через логістику

За словами Тараса Висоцького, через блокування морських портів українські фермери змушені використовувати альтернативну логістику, яка коштує дорожче. У результаті за кожну тонну експортованої продукції аграрії переплачують від 50 до 80 доларів.

Міністр зазначив, що такі додаткові витрати у місячному розрахунку можуть становити близько 100–120 мільйонів доларів.

Висоцький пояснив, як здорожчання логістики впливає на фінансові втрати українських аграріїв:

Читайте також:

"Це означає, що додаткові втрати в місячному розрахунку можуть становити близько 100-120 мільйонів доларів еквівалент. А в розрахунку по року можуть становити 1,2 млрд доларів на таку логістику".

Україна може недоотримати до 10 мільярдів доларів

Окремо Тарас Висоцький розповів про можливі наслідки, якщо ситуацію з морськими коридорами не вдасться вирішити. За його словами, держава може недоотримати до 10 мільярдів доларів через неможливість реалізувати залишки вирощеного врожаю.

Водночас прибутковість експорту залежить від виду аграрної продукції. Міністр зазначив, що експорт зернових культур у більшості випадків зараз відбувається зі збитками, тоді як для олійних культур та продуктів переробки вдається досягти нульової рентабельності.

Висоцький уточнив, що у випадку з олійними культурами та продуктами переробки йдеться про відсутність як прибутку, так і збитку:

"Якщо ми говоримо про експорт зернових культур — він, на жаль, в більшості випадків дійсно зараз відбувається у збиток. Якщо ми говоримо про експорт олійних культур та продуктів переробки — вдається досягти нульової хоча б рентабельності. Там прибутку немає, але і збитку немає".

Новини.LIVE інформували, що міжнародні партнери виділили 37 млн доларів на зберігання українського врожаю у полімерних рукавах. Агровиробники з прифронтових територій зможуть безоплатно отримати їх уже в жовтні. Для фермерів з інших регіонів передбачили компенсацію до 80% витрат.

Новини.LIVE також писали, що партнери підтвердили виділення близько 10,5 млн доларів на тимчасове зберігання врожаю прифронтових аграріїв. Кошти також спрямують на придбання необхідного обладнання для малих і середніх виробників. Україна та Світовий банк додатково працюють над залученням ще 25 млн доларів.