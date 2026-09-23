Україні виділили 37 млн доларів на зберігання врожаю: деталі

Жнива в Україні. Ілюстративне фото:Міністерство аграрної політики та продовольства України﻿/Facebook

Міжнародні партнери виділили 37 млн доларів на зберігання українського врожаю у полімерних рукавах. Агровиробники з прифронтових територій отримають засоби для зберігання безоплатно вже у жовтні. Фермери з інших регіонів зможуть повернути до 80% витрачених коштів у межах програми грошової компенсації.

Про це в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

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Хто отримає засоби для зберігання врожаю

Агровиробники з прифронтових територій зможуть безоплатно отримати полімерні рукави для зберігання зерна. Їхню видачу планують розпочати вже у жовтні.

Водночас фермери з інших регіонів України зможуть скористатися програмою грошової компенсації. Вона передбачає повернення до 80% коштів, витрачених на засоби для зберігання врожаю.

Виплати за цією програмою планують провести до кінця року.

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Скільки можна зберігати зерно у рукавах

Тарас Висоцький зазначив, що полімерні рукави активно використовували для зберігання зерна у 2022, 2023 та 2024 роках. За його словами, були випадки, коли рукави відкривали навіть через два роки, а зерно зберігалося без погіршення якісних показників.

Водночас середньостатистично зерно у таких рукавах може без проблем зберігатися протягом року.

Міністр також пояснив, що цей спосіб зберігання вважається тимчасовим не через короткий термін зберігання зерна, а через особливості самого рукава — його використовують одноразово. Він також наголосив на безпечності та надійності такого способу зберігання.

"Активно рукава використовувалася у 2022, у 2023, навіть у 2024 роки, і були приклади, коли навіть через 2 роки відкривали, і зерно зберігалося без погіршення якісних показників. Але рік, взагалі, середньостатистично зберігається без проблем. Тому цей спосіб і безпечний, і надійний", — пояснив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Новини.LIVE інформували, що міжнародні партнери підтвердили близько $10,5 млн для малих і середніх агровиробників із прифронтових регіонів. Кошти спрямують на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю та придбання необхідного обладнання. Водночас Україна працює зі Світовим банком над залученням ще $25 млн для розширення цієї підтримки.

Новини.LIVE також писали, що до Центру гуманітарного розмінування фермери подали близько 300 заявок на очищення земель. Значна частина заявок не відповідала вимогам програми через відсутність механізму передоплати робіт. Перед початком розмінування також перевіряють статус земельної ділянки та відповідність фермера встановленим критеріям.