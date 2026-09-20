Українські фермери подали близько 300 заявок на розмінування

Розмінування території. Фото: MAG Ukraine

Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний розповів про масштаби забруднення українських територій та роботу саперів. До Центру гуманітарного розмінування надійшло близько 300 заявок від фермерів, однак значна частина з них не відповідала вимогам програми через відсутність механізму передоплати операцій.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Діані Лановець.

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Як фермери можуть подати заявку на розмінування

Ігор Безкаравайний поділився інформацією з журналісткою Новини.LIVE Діаною Лановець, що програма гуманітарного розмінування працює за принципом, за якого фермер спочатку звертається із проблемою, після чого фахівці встановлюють статус земельної ділянки.

Якщо ділянка вже обстежена та є безпечною, заявнику повідомляють про це. Якщо ж обстеження показало, що територія є небезпечною, розпочинається перевірка самого фермера. Зокрема, перевіряється, чи не пов'язаний він із РФ, чи не перебуває у санкційних списках, а також чи немає проблем із виконанням податкових зобов'язань. Після цього перевіряються інші передбачені програмою критерії.

Якщо фермер відповідає встановленим вимогам, його ділянку можуть взяти в роботу. За виконання таких завдань змагаються оператори протимінної діяльності, які безпосередньо проводять роботи з обстеження та очищення території.

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Що робити, якщо фермер не знає, чи забруднена його земля

Окремий механізм передбачений для ситуацій, коли власник або користувач землі не знає, чи становить ділянка небезпеку. У такому випадку подається заявка, після чого фахівці перевіряють інформацію та встановлюють, чи проводилося раніше обстеження території. Якщо ділянка не обстежувалася, туди направляють оператора протимінної діяльності. Оператор проводить відповідні роботи та встановлює, чи є територія безпечною або потенційно небезпечною для подальшого використання.

Ігор Безкаравайний також розповів про інструмент, який називається "розбудова довіри". Його застосовують, зокрема, щодо земель, які тривалий час не оброблялися та заросли чагарниками. У межах такого підходу на територію приїжджає спеціальна машина, яка обстежує та відпрацьовує поверхню поля. Якщо під час проведення робіт не виявлено детонацій, вибухів чи інших підтверджених ознак забруднення, це дає підстави встановити, що ділянка не має виявленої мінної небезпеки.

"Ми навіть передбачили інструмент, який називається "розбудова довіри". Це означає, що йде обстеження території: ділянка заросла чагарником, бо довго не оброблялася. Сам термін означає, що приїжджає машина і встановлює, що там дійсно нічого немає, відкатує поле. І якщо там немає детонацій, вибухів і немає підтвердженої інформації про це, значить, усе нормально", — розповів заступник Міністра економіки.

Водночас проблема із заявками фермерів залишається актуальною: значна їх частина не відповідала умовам програми саме через особливості механізму фінансування, який не передбачає передоплати робіт.

Що відомо про розмінування в Україні

Новини.LIVE писали, що в цьому інтерв'ю він поділився: в Україні планують реформувати систему гуманітарного розмінування та об’єднати її в єдиний механізм. Наразі повноваження у цій сфері розподілені між 16 органами державної влади, що може ускладнювати координацію та гальмувати окремі процеси.

Новини.LIVE інформували, що масштаби міжнародного фінансування гуманітарного розмінування України вже можна порівняти з річними витратами всього світу на цей напрям до початку повномасштабної війни. Водночас, попри значну фінансову підтримку з боку міжнародних партнерів, наявних коштів усе ще недостатньо, щоб покрити всі потреби України у гуманітарному розмінуванні.