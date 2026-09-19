Гуманітарне розмінування в Україні: хочуть створити єдину систему

Працівники ДСНС розміновують території. Ілюстративне фото: ДСНС України

В Україні планують створити єдину систему гуманітарного розмінування. Наразі функції у цій сфері розподілені між 16 органами влади, що може призводити до блокування роботи системи. Для її реформування у Верховній Раді готують до першого читання законопроєкт про єдину систему.

Про це розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Діані Лановець.

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Чому в Україні хочуть змінити систему розмінування

Наразі в Україні діє Національний орган з питань протимінної діяльності. Він перебуває у системі Міністерства оборони України та водночас є консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів.

Водночас цей орган не має регуляторної чи іншої відповідної функції. Повноваження щодо створення стандартів, систем управління інформацією, оповіщення населення та інших напрямів розподілені між 16 органами влади.

За словами Ігоря Безкаравайного, через це окремі елементи системи можуть блокувати один одного та заважати її швидкому розвитку. Водночас під час реформування необхідно зберегти напрацювання, зроблені у сфері протимінної діяльності протягом останніх трьох років.

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Журналістка Новини.LIVE запитала, чи пов’язана ця проблема з неефективним використанням бюджетних коштів. У відповідь заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства зазначив, що йдеться передусім про неефективне управління:

"Ні, це не зводиться до неефективного використання бюджету, це зводиться до неефективного управління".

У Раді готують законопроєкт про єдину систему

За словами Безкаравайного, створення єдиного органу потребуватиме повного перегляду законодавства та нового закону про протимінну діяльність.

У Верховній Раді вже є новий законопроєкт про єдину систему. Він має реалізувати підхід, про який йдеться в рекомендаціях Рахункової палати та Інституту Інститут Тоні Блера. Наразі документ готують до першого читання.

Водночас точні строки ухвалення та імплементації законопроєкту назвати складно. Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний наголосив, що обіцяти повноцінний запуск нової системи вже наступного року було б неправильно.

Він також зазначив, що перехід на нову модель може бути тривалим, а пришвидшення процесу навряд чи можливе, якщо Україна прагне створити якісну систему.

"Коли воно буде прийнято і коли воно буде імплементовано, це дуже складні питання. Сказати, що в наступному році все буде, це буде неправда. І, умовно, у 2028 році буде абсолютно нова система, абсолютно по-новому працювати. Чи це довго? Це дуже довго, максимально довго. Чи можна швидше? Якщо ми хочемо хороший продукт, то навряд чи", — пояснив Безкаравайний.

Новини.LIVE інформували, що від початку повномасштабної війни міжнародні партнери спрямували на гуманітарне розмінування України близько 1,5 млрд доларів. Водночас у 2026 році в держбюджеті на цей напрям передбачили 1,7 млрд гривень. За словами Ігоря Безкаравайного, міжнародного фінансування все одно недостатньо з огляду на масштаби проблеми.

Новини.LIVE також писали, що в Україні вже повернули до продуктивного використання понад 40 тисяч квадратних кілометрів території після розмінування. Водночас частина очищених земель може повторно забруднюватися через нові обстріли, падіння ракет і безпілотників. За словами Ігоря Безкаравайного, такі поля все одно потрібно розміновувати, щоб фермери могли їх обробляти.