Гуманитарное разминирование в Украине: планируется создать единую систему

Сотрудники ГСЧС проводят разминирование территорий. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

В Украине планируют создать единую систему гуманитарного разминирования. В настоящее время функции в этой сфере распределены между 16 органами власти, что может приводить к блокированию работы системы. Для ее реформирования в Верховной Раде готовят к первому чтению законопроект о единой системе.

Об этом рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Безкаравайный в интервью журналистке Новини.LIVE Диане Лановец.

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Почему в Украине хотят изменить систему разминирования

В настоящее время в Украине действует Национальный орган по вопросам противоминной деятельности. Он входит в структуру Министерства обороны Украины и одновременно является консультативно-совещательным органом Кабинета Министров.

В то же время этот орган не обладает регуляторными или иными соответствующими функциями. Полномочия по разработке стандартов, созданию систем управления информацией, оповещению населения и другим направлениям распределены между 16 органами власти.

По словам Игоря Безкаравайного, из-за этого отдельные элементы системы могут блокировать друг друга и препятствовать её быстрому развитию. В то же время в ходе реформирования необходимо сохранить наработки, сделанные в сфере противоминной деятельности в течение последних трёх лет.

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Журналистка Новини.LIVE спросила, связана ли эта проблема с неэффективным использованием бюджетных средств. В ответ заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства отметил, что речь идет прежде всего о неэффективном управлении:

"Нет, это не сводится к неэффективному использованию бюджета, это сводится к неэффективному управлению".

В Раде готовят законопроект о единой системе

По словам Безкаравайного, создание единого органа потребует полного пересмотра законодательства и принятия нового закона о противоминной деятельности.

В Верховной Раде уже есть новый законопроект о единой системе. Он должен реализовать подход, о котором говорится в рекомендациях Счетной палаты и Института Тони Блэра. Сейчас документ готовят к первому чтению.

В то же время точные сроки принятия и внедрения законопроекта назвать сложно. Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Безкаравайный подчеркнул, что обещать полноценный запуск новой системы уже в следующем году было бы неправильно.

Он также отметил, что переход на новую модель может затянуться, а ускорить процесс вряд ли возможно, если Украина стремится создать качественную систему.

"Когда он будет принят и когда он будет внедрен — это очень сложные вопросы. Сказать, что в следующем году всё будет готово, — это будет неправда. И, условно, в 2028 году будет абсолютно новая система, которая будет работать совершенно по-новому. Долго ли это? Это очень долго, максимально долго. Можно ли быстрее? Если мы хотим хороший продукт, то вряд ли", — пояснил Безкаравайный.

Новини.LIVE сообщали, что с начала полномасштабной войны международные партнеры направили на гуманитарное разминирование Украины около 1,5 млрд долларов. В то же время в 2026 году в госбюджете на это направление предусмотрели 1,7 млрд гривен. По словам Игоря Безкаравайного, международного финансирования все равно недостаточно, учитывая масштабы проблемы.

Новини.LIVE также писали, что в Украине уже вернули в продуктивное использование более 40 тысяч квадратных километров территории после разминирования. В то же время часть очищенных земель может вновь загрязняться из-за новых обстрелов, падения ракет и беспилотников. По словам Игоря Безкаравайного, такие поля все равно нужно разминировать, чтобы фермеры могли их обрабатывать.