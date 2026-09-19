Разминирование Украины обходится партнерам в 400 млн долларов в год — подробности

Обучение по разминированию в рамках форума Security 2.0. Фото: Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины/Facebook

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, ветеран Игорь Безкаравайный рассказал, что масштабы международного финансирования гуманитарного разминирования в Украине уже сопоставимы с годовыми расходами всего мира на эту сферу до начала полномасштабной войны. По его словам, международные партнеры направляют значительные средства на работы в Украине, однако этой поддержки все равно недостаточно для удовлетворения всех потребностей.

Об этом Безкаравайный рассказал журналистке Диане Лановец в интервью Новини.LIVE.

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Международное финансирование разминирования в Украине

По словам Безкаравайного, до 2022 года на гуманитарное разминирование во всем мире тратилось около 400 млн долларов в год.

В то же время с начала полномасштабного вторжения в Украину на разминирование уже поступило около 1,5 млрд долларов . Таким образом, украинское направление по объему привлеченного финансирования стало сопоставимым с тем, сколько ранее тратил на разминирование весь мир за один год.

Бескаравайный отметил, что эти средства поступают через международные организации и фонды, которые непосредственно реализуют проекты в сфере противоминной деятельности.

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По его словам, часть финансирования фактически остается в украинской экономике — деньги тратятся на зарплаты, оборудование, топливо, аренду и уплату налогов.

Сколько Украина тратит на разминирование

В 2026 году в государственном бюджете на гуманитарное разминирование предусмотрено 1,7 млрд гривен. Из этой суммы уже израсходовано около 750 млн гривен.

В то же время международная практика предполагает значительно более высокую стоимость таких работ. Безкаравайный привел ориентир — около $3 за квадратный метр, или примерно $30 тыс. за гектар.

Однако государство пока не может оплачивать разминирование по такой цене, поскольку не располагает соответствующими ресурсами. Зато закупки через Prozorro и конкуренция между украинскими операторами позволяют снижать стоимость работ.

"Хотелось бы, чтобы их использовали, в том числе, украинские организации", — сказал Безкаравайный, говоря о международных средствах.

Он пояснил, что украинские операторы пока не обладают таким масштабом, международной известностью и потенциалом, чтобы самостоятельно получать крупные подряды от международных партнеров.

Украина создает собственный рынок разминирования

По словам заместителя министра, Украина уже не только использует международный опыт, но и сама начинает передавать наработки другим странам и компаниям.

В частности, украинская сторона консультирует Сирию по вопросам построения собственной системы противоминной деятельности. В то же время Безкаравайный подчеркнул, что другим странам не стоит просто копировать украинскую модель, поскольку у каждого государства есть свои условия и особенности.

Кроме того, украинские компании консультируют японских разработчиков дронов и датчиков. Часть иностранных производителей уже тестирует и совершенствует свои технологии непосредственно в Украине.

По его мнению, это постепенно меняет и сам мировой подход к гуманитарному разминированию.

Что будет с финансированием в дальнейшем

Безкаравайный считает, что международной помощи Украине все равно недостаточно, учитывая масштаб проблемы . В то же время все доступные ресурсы используются в полной мере.

По его словам, главный вопрос в дальнейшем заключается не только в объеме средств, но и в том, кто и как ими управляет. В сфере противоминной деятельности полномочия в настоящее время распределены между большим количеством государственных органов, а новую систему планируют выстроить на законодательном уровне.

В Верховной Раде уже есть законопроект о единой системе противоминной деятельности. Безкаравайный отметил, что говорить о скором запуске новой модели не стоит, поскольку для этого нужно изменить законодательство и пройти весь процесс внедрения.

Что ещё известно о разминировании в Украине

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине около 174 тыс. кв. км территории подверглись воздействию войны и могут быть потенциально опасными. В то же время эта цифра не означает, что вся площадь заминирована. Речь идет о территориях, где происходили боевые действия и которые требуют проверки и оценки уровня опасности.

Также Новини.LIVE писали о том, что ситуация с заминированием территорий Украины остается сложной, а на отдельных участках вблизи линии фронта — значительно хуже, чем в 2022–2023 годах. Это связано с изменением характера и интенсивности боевых действий, а также с новыми технологиями ведения войны, к которым подходы к разминированию еще не адаптированы. Сообщается, что эти технологии не менялись 20–30 лет.