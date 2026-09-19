Безкаравайный назвал загрязнение Украины вызовом для всего мира

Разминирование территории. Фото: Новини.LIVE

В Украине около 174 тыс. кв. км территории подверглись воздействию войны и могут представлять потенциальную опасность. В то же время эта цифра не означает, что вся площадь заминирована. Речь идет о территориях, где велись боевые действия и которые требуют проверки и оценки уровня опасности.

Об этом заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный заявил в интервью Новини.LIVE.

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Какая территория Украины потенциально опасна

Безкаравайный отметил, что утверждение об Украине как об одной из самых заминированных стран мира следует использовать с осторожностью, поскольку общепризнанного мирового рейтинга по этому показателю не существует.

"Тезис справедлив, но давайте честно признаем: такого рейтинга не существует. Украина — огромная проблема с точки зрения загрязнения опасными предметами", — сказал заместитель министра.

По его словам, базовой цифрой, от которой начался отсчёт масштабов проблемы, являются 174 тыс. кв. км территории Украины, пострадавшей от войны.

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"Если мы говорим о подсчете квадратных километров, которые могут быть потенциально опасными, то да, в Украине очень большое количество квадратных километров, которые могут быть потенциально опасными", — пояснил Безкаравайный.

В то же время в эту площадь не включаются территории, где падали сбитые или подавленные средствами противовоздушной обороны «Шахеды», а также места падения баллистических или крылатых ракет.

"Мы не говорим о территориях, на которые попадали баллистические или крылатые ракеты, потому что это скорее сфера оперативного реагирования. Туда приезжает ГСЧС или Нацполиция, выполняет свою работу и устраняет эту опасность", — отметил заместитель министра.

Почему разминирование важно для восстановления Украины

Безкаравайный подчеркнул, что проблема загрязнения территорий является не только украинским вопросом. Она также влияет на продовольственную безопасность, восстановление страны и миграционные процессы.

"Это не только наша украинская проблема, это вызов для всего мира", — сказал он.

По словам заместителя министра, чем быстрее завершится активная фаза боевых действий и будет обеспечен безопасный доступ к территориям, тем быстрее Украина сможет приступить к их восстановлению.

"Если мы не сможем быстро восстанавливаться после окончания активной фазы боевых действий, кризис затянется, миграционные процессы усилятся, и всем от этого станет плохо", — пояснил Безкаравайный.

Он также отметил, что способность Украины реагировать на проблему загрязнения территорий весьма значительна.

"Способность Украины реагировать на этот вызов значительно выше, чем у других стран мира", — заявил заместитель министра.

174 тыс. кв. км — не означает сплошное заминирование

Таким образом, 174 тыс. кв. км — это не площадь, на которой гарантированно расположены мины, а территория, подвергшаяся воздействию боевых действий и потенциально могущая содержать взрывоопасные предметы.

Как писали Новини.LIVE, разминирование в Украине не успевает за темпами и характером войны. По словам Игоря Безкаравайного, технологии разминирования не менялись 20–30 лет, тогда как характер боевых действий существенно изменился.

Также аудит выявил проблемы с финансированием гуманитарного разминирования. Из отчетов исчезла информация о международной помощи на сумму 1,13 млрд грн, а по отдельным договорам государство, согласно данным расследования, переплатило подрядчикам около 13,96 млн грн.