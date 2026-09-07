Гуманитарное разминирование в Украине: аудит выявил серьезные проблемы

Разминирование территории саперами ГСЧС. Фото: ГСЧС Украины

Журналисты Новини.LIVE выявили масштабные нарушения в сфере разминирования. Более миллиарда гривен иностранной помощи просто не были отражены в государственных отчетах. В то же время из-за недочетов в оценке территорий некоторым подрядчикам переплатили почти 14 миллионов.

Об этом говорится в эксклюзивном расследовании "Наша справа".

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Миллиардные "дыры" в отчетах и переплаты

Журналисты проекта "Наша справа" от Новини.LIVE изучили свежий отчет Счетной палаты за 2025 год. Этот документ касается проверки сферы гуманитарного разминирования. Расследовательница Диана Лановец выяснила ключевую проблему. Международная помощь на сумму 1,13 миллиарда гривен вообще не фигурирует в государственной отчетности. Теперь невозможно понять, насколько эффективно были потрачены эти средства. Впрочем, реальные объемы финансирования отрасли также остаются неизвестными.

Кроме того, журналисты обнаружили искусственное завышение расходов из госбюджета. По уже закрытым и оплаченным договорам государство переплатило исполнителям ориентировочно 13,96 миллиона гривен.

Провал компенсаций для аграриев

Сам процесс очистки сельскохозяйственных угодий также существенно тормозится. В течение всего 2024 года разминирование по компенсационным договорам фактически не проводилось. Аграриев отпугивает слишком сложная бюрократическая процедура.

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Статистика выглядит неутешительно. По состоянию на июль 2025 года саперам удалось очистить лишь 2,55 тысячи гектаров. Это составляет менее половины процента от общей площади официально определённых опасных территорий.

Иностранные деньги обходят украинский бизнес стороной

На 2026 год Кабинет Министров заложил на нужды гуманитарного разминирования 1,7 миллиарда гривен. На момент подготовки журналистского материала из этой суммы уже было потрачено около 750 миллионов гривен. Однако львиную долю расходов покрывают именно зарубежные доноры. В целом в эту сферу поступили огромные капиталы.

Доступ к этим международным средствам имеют преимущественно крупные иностранные организации, занимающиеся противоминной деятельностью. Украинские операторы остаются без таких подрядов. Заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный объяснил причины такой ситуации.

"Украинские организации ещё не стали настолько крупными, всемирно известными и способными выполнять такие подряды для наших партнёров", — отметил чиновник.

Он также добавил, что в целом речь идет о 1,5 миллиарда долларов, которые различными путями уже поступили в украинскую экономику. В то же время проблема кроется в глобальном доверии.

"За 30 лет мы создали себе такой имидж страны, которому сложно доверять. И поэтому изменить этот имидж сейчас сложно", — подчеркнул Безкаравайный.

Помощь доноров сокращается

Времени на исправление ошибок остается мало. Международное финансирование не будет безграничным и уже постепенно сокращается. Эксперты отмечают, что партнеры не смогут вечно покрывать потребности Украины в разминировании.

Сейчас главной задачей становится эффективное использование имеющейся поддержки. Яркий пример касается механического разминирования. Украина уже получила и закупила достаточное количество соответствующих дорогостоящих машин.

Новини.LIVE сообщали, что чиновники в Украине готовят масштабную реформу противоминной безопасности, чтобы избавиться от хаоса в управлении. Сегодня разминированием занимаются сразу 16 различных ведомств, чьи обязанности часто пересекаются и дублируют друг друга. Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Игорь Безкаравайный ожидает, что оптимизированный механизм удастся полностью запустить только к 2028 году.

В целом из-за боевых действий взрывоопасными предметами засыпано около 470 тысяч гектаров украинских угодий. Пока чиновники годами согласовывали государственные процедуры очистки, местами аграрии на освобожденных землях рисковали жизнью и разминировали паи собственными силами, чтобы вовремя начать посевную. Однако никаких денежных компенсаций за самостоятельно проведенные опасные работы крестьяне от государства так и не дождались.