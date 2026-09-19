Разминирование не успевает за войной: технологии не менялись 30 лет

Процесс разминирования территорий. Фото: Центр гуманитарного разминирования

Ситуация с заминированными территориями Украины остается сложной, а на отдельных участках вблизи линии фронта она значительно хуже, чем в 2022–2023 годах. Это связано с изменением характера и интенсивности боевых действий, а также с новыми технологиями ведения войны, к которым подходы к разминированию еще не адаптированы. Сообщается, что эти технологии не менялись 20–30 лет.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Диане Лановец рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, ветеран Игорь Безкаравайный.

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Какова ситуация с разминированием в Украине

Игорь Безкаравайный сообщил в интервью, что оценка ситуации зависит от того, на какие территории обращать внимание. На деоккупированных территориях, освобожденных в течение 2022 года, ситуация постепенно меняется. В то же время значительно сложнее остается ситуация в 20-километровой зоне до линии фронта, где гуманитарное разминирование пока не проводится.

"Раньше было хуже, сейчас немного легче, но все зависит от того, с какой точки зрения мы смотрим на проблему", — отметил Безкаравайный.

В зоне, где в настоящее время продолжаются боевые действия, ситуация значительно сложнее, чем была в 2022–2023 годах. Одной из причин чиновник называет изменение характера войны.

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Технологии войны меняются быстрее, чем разминирование

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины подчеркнул, что изменились характер и интенсивность боевых действий, а также технологии, используемые во время войны. В то же время технологии разминирования, по его словам, не успели соответственно измениться. В результате сегодня специалисты разминируют загрязнение, возникшее еще в 2022 году, используя подходы и стандарты, сформированные 20–30 лет назад.

"Сейчас мы разминируем то, что было загрязнено в 2022 году, по подходам и стандартам, которые были сформированы 20–30 лет назад", — сказал Безкаравайный.

"Самая сложная ситуация может быть впереди"

Заместитель министра отметил, что после завершения боевых действий Украине предстоит решить масштабную задачу по очистке и восстановлению территории. Ведь на данный момент остается много вопросов относительно того, как работать с последствиями современных боевых действий.

Среди них — загрязнения, связанные с использованием оптоволокна, последствия для почвы и безопасности пищевых продуктов, а также большое количество батареек, пластика и мелких осколков, остающихся после взрывов.

Игорь Безкаравайный подчеркнул, что для многих из этих проблем пока нет готовых ответов и четкого понимания, как именно с ними работать. Потому что существуют общие видения и концепции, однако подобного опыта в мире практически нет.

"Такой опыт уникален в мире, и именно мы будем писать книгу по этому вопросу", — отметил заместитель министра.

Новини.LIVE писали, что журналистка-расследовательница Диана Лановец выявила существенную проблему: международная помощь на сумму 1,13 миллиарда гривен не отражена в государственной отчетности. Из-за этого пока невозможно оценить эффективность использования этих средств, а реальные объемы финансирования сферы разминирования также остаются неизвестными.

Новини.LIVE сообщали, что стало известно: после деоккупации Херсонской области местные фермеры были вынуждены самостоятельно разминировать свои поля, поскольку не могли годами ждать проведения официальных работ. Аграрии собственными силами убирали опасные предметы и продолжали посевную, чтобы выполнять обязательства перед дольщиками и поставщиками.