Безкаравайний назвав забруднення України викликом для світу

Розмінування території. Фото: Новини.LIVE

В Україні близько 174 тис. кв. км території зазнали впливу війни та можуть бути потенційно небезпечними. Водночас ця цифра не означає, що вся площа замінована. Йдеться про території, де відбувалися бойові дії та які потребують перевірки й оцінки рівня небезпеки.

Про це заступник Міністра економіки Ігор Безкаравайний заявив в інтервʼю Новини.LIVE.

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Яка територія України потенційно небезпечна

Безкаравайний зазначив, що твердження про Україну як про одну з найбільш замінованих країн світу варто використовувати обережно, оскільки загальновизнаного світового рейтингу за цим показником не існує.

"Теза справедлива, але давайте так чесно, такого там рейтингу не існує. Україна — величезна проблема з точки зору забруднення небезпечними предметами", — сказав заступник міністра.

За його словами, базовою цифрою, від якої почався відлік масштабів проблеми, є 174 тис. кв. км території України, яка зазнала впливу війни.

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"Якщо ми говоримо про калькулятор квадратних кілометрів, які можуть бути потенційно небезпечними, так, в Україні дуже велика кількість квадратних кілометрів, які можуть бути потенційно небезпечними", — пояснив Безкаравайний.

Водночас до цієї площі не зараховують території, де падали збиті або подавлені засобами протиповітряної оборони "Шахеди", а також місця падіння балістичних чи крилатих ракет.

"Ми не говоримо про території, на які прилітали там балістичні або крилаті ракети, тому що це більше вимір оперативного реагування. Туди приїжджає ДСНС або Нацполіція, робить свою роботу і ліквідує цю небезпеку", — зазначив заступник міністра.

Чому розмінування важливе для відновлення України

Безкаравайний наголосив, що проблема забруднення територій є не лише українським питанням. Вона також впливає на продовольчу безпеку, відновлення країни та міграційні процеси.

"Це не тільки наша проблема українська, це для всього світу виклик", — сказав він.

За словами заступника міністра, чим швидше завершиться активна фаза бойових дій і буде забезпечено безпечний доступ до територій, тим швидше Україна зможе розпочати їхнє відновлення.

"Якщо ми не можемо швидко відновлюватись після закінчення активної фази бойових дій, криза затягується і посилюються міграційні процеси і всім від цього стає погано", — пояснив Безкаравайний.

Він також зазначив, що спроможність України реагувати на проблему забруднення територій є значною.

"Спроможність України реагувати на цей виклик значно вища, ніж у інших країн по світу", — заявив заступник міністра.

174 тис. кв. км — не означає суцільне мінування

Таким чином, 174 тис. кв. км — це не площа, на якій гарантовано розташовані міни, а територія, що зазнала впливу бойових дій і потенційно може містити вибухонебезпечні предмети.

Як писали Новини.LIVE, розмінування в Україні не встигає за темпами та характером війни. За словами Ігоря Безкаравайного, технології розмінування не змінювалися 20–30 років, тоді як характер бойових дій суттєво змінився.

Також аудит виявив проблеми з фінансуванням гуманітарного розмінування. Зі звітів зникла інформація про міжнародну допомогу на 1,13 млрд грн, а за окремими договорами держава, за даними розслідування, переплатила підрядникам близько 13,96 млн грн.