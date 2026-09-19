Повторное разминирование полей: Безкаравайный объяснил необходимость

Фермеры работают в поле. Иллюстративное фото: Magnific

В Украине продолжают обезвреживать территории, загрязненные в результате войны. Часть уже очищенных земель может вновь загрязняться из-за новых обстрелов и падения дронов и ракет. В то же время разминирование таких полей по-прежнему необходимо, чтобы фермеры могли их обрабатывать.

Об этом рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Безкаравайный в интервью журналистке Новини.LIVE Диане Лановец.

Реклама

Почему нужно повторно разминировать поля

По словам Игоря Безкаравайного, проблема гуманитарного разминирования в Украине охватывает условно 80 тысяч квадратных километров. Активная фаза работ в этом направлении началась зимой 2023 года.

С тех пор Украина вернула в продуктивное использование более 40 тысяч квадратных километров территории. Речь идет о землях, в отношении которых установлена безопасность или проведено разминирование и получены соответствующие подтверждения, документы и сертификаты.

Таким образом, по словам заместителя министра, уже удалось обезопасить примерно половину территорий, которые Украина контролирует и может разминировать.

Читайте также:

В то же время отдельной проблемой остается повторное загрязнение уже очищенных земель. Оно может возникать из-за новых боевых действий, в частности падения ракет и беспилотников.

Безкаравайный пояснил, что при гуманитарном разминировании сельскохозяйственных полей в первую очередь работают с остатками войны 2022–2023 годов. Зато в непосредственной близости от фронта гуманитарное разминирование не проводят из-за постоянной угрозы новых атак.

Речь идет о 20-километровой зоне у фронта, где, по словам заместителя министра, постоянно летают FPV-дроны, в частности на оптоволокне и радиосвязи. В таких условиях группы саперов постоянно подвергались бы опасности.

В то же время Безкаравайный считает, что разминировать поля, которые потенциально могут быть загрязнены повторно, все равно необходимо. По его словам, это позволяет устранить угрозу, которая уже находится в земле, и вернуть поля в эксплуатацию.

Объясняя свою позицию, заместитель министра сравнил такое разминирование со строительством дороги в районе Краматорска, которую также могут повредить боевые действия.

"Если мы не будем сейчас очищать эти территории, их никто не будет обрабатывать. Если мы говорим о повторном типе загрязнения, мы говорим о "Шахедах", мы говорим о ракетах, мы говорим о FPV-дронах, которые упали, и так далее", — сказал заместитель министра.

Он отметил, что после очистки поля риск повторного загрязнения остается, однако новую угрозу в таком случае будет легче локализовать.

"Отвечая на вопрос, есть ли смысл разминировать поля, которые могут быть повторно загрязнены, я считаю, что есть. Потому что мы устраняем угрозу, скрытую в земле, даем возможность обрабатывать эти поля, но существует риск, что сверху на этом поле снова что-то окажется", — подчеркнул Безкаравайный.

Разминирование важно для инвестиций

Безкаравайный также объяснил значение гуманитарного разминирования для будущих инвестиций и восстановления Украины.

По его словам, перед началом работ инвестор должен быть уверен, что территория безопасна. В частности, это касается использования тяжелой техники на соответствующем участке.

Для подтверждения безопасности территории необходимы соответствующие документы. Именно поэтому, как отметил заместитель министра, важно не только обследовать землю, но и официально подтвердить, что на ней можно безопасно проводить работы.

Безкаравайный также отметил, что многие фермеры уже начали самостоятельно искать способы работать в условиях повторного загрязнения территорий.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Игорь Безкаравайный заявил, что Украина обладает значительно большей способностью противостоять минной угрозе, чем другие страны. По его словам, война затронула как минимум 174 тысячи квадратных километров территории, а масштабы загрязнения могут быть еще больше. Безкаравайный подчеркнул, что подходы к гуманитарному разминированию в Украине нужно менять с учетом современного характера войны.

Новини.LIVE также сообщали, что в Украине около 174 тыс. кв. км территории пострадали от войны и потенциально могут представлять опасность. В то же время эта цифра не означает сплошного заминирования, а охватывает территории, требующие проверки. По словам Безкаравайного, быстрое разминирование важно для восстановления Украины и преодоления последствий войны.