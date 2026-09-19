Повторне розмінування полів: Безкаравайний пояснив необхідність

Фермери працюють у полі. Ілюстративне фото: Magnific

В Україні продовжують розміновувати території, забруднені внаслідок війни. Частина вже очищених земель може повторно забруднюватися через нові обстріли та падіння дронів і ракет. Водночас розмінування таких полів залишається необхідним, щоб фермери могли їх обробляти.

Про це розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Діані Лановець.

Реклама

Чому потрібно розміновувати поля повторно

За словами Ігоря Безкаравайного, проблема гуманітарного розмінування в Україні охоплює умовно 80 тисяч квадратних кілометрів. Активна фаза робіт у цьому напрямку розпочалася взимку 2023 року.

Відтоді Україна повернула до продуктивного використання понад 40 тисяч квадратних кілометрів території. Йдеться про землі, щодо яких встановлено безпечність або проведено розмінування та отримано відповідні підтвердження, документи й сертифікати.

Таким чином, за словами заступника міністра, вже вдалося зробити безпечними приблизно половину територій, які Україна контролює та може розмінувати.

Читайте також:

Водночас окремою проблемою залишається повторне забруднення вже очищених земель. Воно може виникати через нові бойові дії, зокрема падіння ракет і безпілотників.

Безкаравайний пояснив, що під час гуманітарного розмінування сільськогосподарських полів передусім працюють із залишками війни 2022–2023 років. Натомість у безпосередній близькості до фронту гуманітарне розмінування не проводять через постійну загрозу нових атак.

Йдеться про 20-кілометрову зону біля фронту, де, за словами заступника міністра, постійно літають FPV-дрони, зокрема на оптоволокні та радіозв’язку. У таких умовах групи саперів постійно наражалися б на небезпеку.

Водночас Безкаравайний вважає, що розміновувати поля, які потенційно можуть бути забруднені повторно, все одно потрібно. За його словами, це дозволяє усунути загрозу, яка вже знаходиться в землі, та повернути поля до використання.

Пояснюючи свою позицію, заступник міністра порівняв таке розмінування з будівництвом дороги в районі Краматорська, яку також можуть пошкодити бойові дії.

"Якщо ми не будемо зараз очищувати ці території, їх ніхто не буде обробляти. Якщо ми говоримо про повторний тип забруднення, ми говоримо про Шахеди, ми говоримо про ракети, ми говоримо про FPV-дрони, які впали тощо", — сказав заступник міністра.

Він зазначив, що після очищення поля ризик повторного забруднення залишається, однак нову загрозу в такому випадку буде легше локалізувати.

"Відповідаючи на це питання, чи є сенс розмінувати поля, які можуть бути повторно забрудненими, я вважаю, що є. Бо ми знімаємо загрозу, яка захована в землі, даємо можливість ці поля обробляти, але існує ризик, що зверху на цьому полі знову щось опиниться", — наголосив Безкаравайний.

Розмінування важливе для інвестицій

Безкаравайний також пояснив значення гуманітарного розмінування для майбутніх інвестицій та відбудови України.

За його словами, перед початком робіт інвестор має бути впевнений, що територія є безпечною. Зокрема, це стосується використання важкої техніки на відповідній ділянці.

Для підтвердження безпечності території необхідні відповідні документи. Саме тому, як зазначив заступник міністра, важливо не лише обстежити землю, а й офіційно підтвердити, що на ній можна безпечно проводити роботи.

Безкаравайний також зазначив, що багато фермерів уже почали самостійно шукати способи працювати в умовах повторного забруднення територій.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Ігор Безкаравайний заявив, що Україна має значно вищу спроможність протидіяти мінній загрозі, ніж інші країни. За його словами, війна вплинула щонайменше на 174 тисячі квадратних кілометрів території, а масштаби забруднення можуть бути ще більшими. Безкаравайний наголосив, що підходи до гуманітарного розмінування в Україні потрібно змінювати з урахуванням сучасного характеру війни.

Новини.LIVE також писали, що Україна має близько 174 тис. кв. км території, яка зазнала впливу війни та потенційно може бути небезпечною. Водночас ця цифра не означає суцільного мінування, а охоплює території, що потребують перевірки. За словами Безкаравайного, швидке розмінування важливе для відновлення України та подолання наслідків війни.