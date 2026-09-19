Украина более эффективно противодействует минной угрозе, чем другие государства

Разминирование территории. Фото: MAG Ukraine

В Украине значительные территории потенциально опасны из-за последствий войны, однако способность государства реагировать на минную угрозу значительно выше, чем в других странах мира. Речь идет не только о заминированных территориях, но и о гораздо более широком масштабе загрязнения, связанном с современным характером боевых действий.

Об этом заявил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, ветеран Игорь Безкаравайный в интервью журналистке Новини.LIVE Диане Лановец.

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В Украине говорят о 174 тысячах квадратных километров

Игорь Безкаравайный сообщил журналистке Диане Лановец, что базовой цифрой, от которой начали оценивать масштаб проблемы, является 174 тысячи квадратных километров территории Украины, пострадавшей от войны. В то же время он подчеркнул, что речь идет не только о противопехотных минах. К этой проблеме, по его словам, относятся территории, где велись непосредственные боевые действия, а также участки, находящиеся под активной линией фронта или подвергшиеся артиллерийским и реактивным обстрелам.

Он отметил, что потенциально опасных территорий в Украине может быть больше, чем охватывает базовая оценка. В частности, государство планирует учитывать территории, где приземлялись ударные беспилотники после действий украинской противовоздушной обороны или средств радиоэлектронной борьбы.

"Мы не говорим о территориях, на которые прилетали баллистические или крылатые ракеты, потому что это скорее сфера оперативного реагирования. Туда приезжает ГСЧС, выполняет свою работу, или Национальная полиция выполняет свою работу и ликвидирует эту опасность. Но мы говорим именно о тех местах, где шла война — война в классическом понимании, в понимании войны 2022 года", — добавил он.

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Подходы к гуманитарному разминированию должны меняться

Заместитель министра подчеркнул, что характер современной войны изменился, а вместе с ним должны трансформироваться подходы к реагированию и послевоенному восстановлению. Гуманитарное разминирование в соответствии с международными стандартами обычно начинается после завершения войны. Однако в Украине боевые действия продолжаются, в то же время работы по гуманитарному разминированию уже ведутся.

"Война еще не закончилась, но это не означает, что мы не должны проводить гуманитарное разминирование", — отметил Безкаравайный.

Он добавил, что в связи с украинским опытом уже возникает необходимость пересматривать базовые принципы международных стандартов. Оценивать проблему необходимо комплексно, учитывая всю территорию Украины.

"Если мы скажем, что проблема Украины в области гуманитарного разминирования — это условные 80 тысяч квадратных километров, это означает, что мы отказались от остальной части", — сказал он.

Новини.LIVE писали, что в этом же интервью Игорь Безкаравайный сообщил — минная обстановка в Украине остается сложной, а вблизи линии фронта уровень загрязнения на отдельных территориях сейчас выше, чем в 2022–2023 годах. Соответствующие технологии разминирования существенно не менялись на протяжении 20–30 лет.

Мы сообщали, что он подчеркнул — в Украине около 174 тыс. кв. км территорий подверглись воздействию боевых действий и потенциально могут представлять опасность. В то же время эта площадь не является полностью заминированной: речь идет об участках, где происходили боевые действия и которые требуют обследования для определения уровня загрязнения.