Украинские фермеры подали около 300 заявок на разминирование

Разминирование территории. Фото: MAG Ukraine

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Безкаравайный рассказал о масштабах загрязнения украинских территорий и работе саперов. В Центр гуманитарного разминирования поступило около 300 заявок от фермеров, однако значительная часть из них не соответствовала требованиям программы из-за отсутствия механизма предоплаты операций.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Диане Лановец.

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Как фермеры могут подать заявку на разминирование

Игорь Безкаравайный поделился информацией с журналисткой Новини.LIVE Дианой Лановец о том, что программа гуманитарного разминирования работает по принципу, при котором фермер сначала обращается с проблемой, после чего специалисты определяют статус земельного участка.

Если участок уже обследован и признан безопасным, заявителю сообщают об этом. Если же обследование показало, что территория опасна, начинается проверка самого фермера. В частности, проверяется, не связан ли он с РФ, не находится ли в санкционных списках, а также нет ли проблем с выполнением налоговых обязательств. После этого проверяются другие предусмотренные программой критерии.

Если фермер соответствует установленным требованиям, его участок могут принять к работе. За выполнение таких задач соревнуются операторы противоминной деятельности, которые непосредственно проводят работы по обследованию и очистке территории.

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Что делать, если фермер не знает, загрязнена ли его земля

Отдельный механизм предусмотрен для ситуаций, когда владелец или пользователь земли не знает, представляет ли участок опасность. В таком случае подается заявка, после чего специалисты проверяют информацию и устанавливают, проводилось ли ранее обследование территории. Если участок не обследовался, туда направляют оператора противоминной деятельности. Оператор проводит соответствующие работы и устанавливает, является ли территория безопасной или потенциально опасной для дальнейшего использования.

Игорь Безкаравайный также рассказал об инструменте, который называется "укрепление доверия". Его применяют, в частности, в отношении земель, которые длительное время не обрабатывались и заросли кустарником. В рамках такого подхода на территорию приезжает специальная машина, которая обследует и обрабатывает поверхность поля. Если в ходе работ не выявлено детонаций, взрывов или других подтвержденных признаков загрязнения, это дает основания установить, что на участке отсутствует минная опасность.

"Мы даже предусмотрели инструмент, который называется «"укрепление доверия". Это означает, что проводится обследование территории: участок зарос кустарником, потому что долгое время не обрабатывался. Сам термин означает, что приезжает машина и устанавливает, что там действительно ничего нет, расчищает поле. И если там нет детонаций, взрывов и нет подтвержденной информации об этом, значит, все нормально", — рассказал заместитель министра экономики.

В то же время проблема с заявками фермеров остается актуальной: значительная их часть не соответствовала условиям программы именно из-за особенностей механизма финансирования, который не предусматривает предоплату работ.

Что известно о разминировании в Украине

Новини.LIVE писали, что в этом интервью он сообщил — в Украине планируют реформировать систему гуманитарного разминирования и объединить её в единый механизм. В настоящее время полномочия в этой сфере распределены между 16 органами государственной власти, что может затруднять координацию и тормозить отдельные процессы.

Новини.LIVE сообщали, что масштабы международного финансирования гуманитарного разминирования в Украине уже сопоставимы с годовыми расходами всего мира на это направление до начала полномасштабной войны. В то же время, несмотря на значительную финансовую поддержку со стороны международных партнеров, имеющихся средств по-прежнему недостаточно, чтобы покрыть все потребности Украины в гуманитарном разминировании.