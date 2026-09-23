Украине выделили 37 млн долларов на хранение урожая: подробности

Уборка урожая в Украине. Иллюстративное фото: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины﻿/Facebook

Международные партнеры выделили 37 млн долларов на хранение украинского урожая в полимерных рукавах. Агропроизводители из прифронтовых территорий получат средства для хранения бесплатно уже в октябре. Фермеры из других регионов смогут вернуть до 80% затраченных средств в рамках программы денежной компенсации.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

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Кто получит средства для хранения урожая

Агропроизводители из прифронтовых территорий смогут бесплатно получить полимерные рукава для хранения зерна. Их выдачу планируют начать уже в октябре.

В то же время фермеры из других регионов Украины смогут воспользоваться программой денежной компенсации. Она предусматривает возмещение до 80% средств, потраченных на средства для хранения урожая.

Выплаты по этой программе планируется произвести до конца года.

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Как долго можно хранить зерно в рукавах

Тарас Высоцкий отметил, что полимерные рукава активно использовались для хранения зерна в 2022, 2023 и 2024 годах. По его словам, были случаи, когда рукава вскрывали даже через два года, а зерно сохранялось без ухудшения качественных показателей.

В то же время, по среднестатистическим данным, зерно в таких рукавах может без проблем храниться в течение года.

Министр также пояснил, что этот способ хранения считается временным не из-за короткого срока хранения зерна, а из-за особенностей самого рукава — его используют одноразово. Он также подчеркнул безопасность и надежность такого способа хранения.

"Рукава активно использовались в 2022, 2023 и даже в 2024 годах, и были примеры, когда их вскрывали даже спустя 2 года, и зерно сохранялось без ухудшения качественных показателей. Но в среднем зерно хранится без проблем в течение года. Поэтому этот способ и безопасен, и надежен", — пояснил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Новини.LIVE сообщали, что международные партнеры подтвердили выделение около $10,5 млн для малых и средних агропроизводителей из прифронтовых регионов. Средства будут направлены на временное хранение урожая этого года и приобретение необходимого оборудования. В то же время Украина работает со Всемирным банком над привлечением ещё $25 млн для расширения этой поддержки.

Новини.LIVE также сообщали, что в Центр гуманитарного разминирования фермеры подали около 300 заявок на очистку земель. Значительная часть заявок не соответствовала требованиям программы из-за отсутствия механизма предоплаты работ. Перед началом разминирования также проверяют статус земельного участка и соответствие фермера установленным критериям.