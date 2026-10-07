Тихий розповів, як Україна інтегруватиме агросектор до ЄС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Україна готова обговорювати з Європейським Союзом умови інтеграції аграрного сектору. Переговори щодо сільськогосподарської продукції та аграрної галузі не будуть простими. Водночас Київ вважає український агросектор не лише можливим викликом для ЄС, а й новою можливістю.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Тихий про інтеграцію агросектору до ЄС

За словами Георгія Тихого, Україна розуміє, що переговорний процес щодо сільськогосподарської продукції та аграрного сектору буде непростим. Водночас країни ЄС мають власні інтереси.

Тихий зазначив, що сильний аграрний сектор є однією з переваг України. Питання його інтеграції обговорюватимуть під час переговорів про вступ України до ЄС після відкриття відповідного кластера.

Київ розраховує відкрити всі переговорні кластери. Після цього Україна планує обговорювати з Єврокомісією та окремими державами-членами умови й механізм інтеграції українського аграрного сектору.

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Тихий також наголосив, що українське сільське господарство не варто сприймати як загрозу для європейських фермерів. За його словами, після спілкування з експертами стало зрозуміло, що український агросектор може створити нові можливості для Європейського Союзу.

"Тому не треба сприймати українську аграрну галузь як загрозу для європейських ферм. Ми переконані, що можна знайти взаємовигідні рішення", — сказав Тихий.

Речник МЗС додав, що згадки про український агросектор у нещодавніх пропозиціях, за його словами, є лише невеликою частиною документа, а не його основним змістом.

Тихий пояснив, що відповідні положення відображають певні занепокоєння європейської сторони. Україна, за його словами, сприймає це як запрошення до подальшого обговорення.

Він додав, що питання умов інтеграції українського аграрного сектору сторони обговорюватимуть на відповідному етапі переговорного процесу.

Новини.LIVE інформували, що українські аграрії через блокування морських портів переплачують за альтернативну логістику. Додаткові витрати становлять близько 100–120 млн доларів на місяць, або до 1,2 млрд доларів на рік. Якщо проблему з морськими коридорами не вирішити, держава може недоотримати до 10 млрд доларів.

Новини.LIVE також писали, що міжнародні партнери виділили 37 млн доларів на зберігання українського врожаю в полімерних рукавах. Аграрії з прифронтових територій отримають їх безоплатно, а фермери з інших регіонів зможуть компенсувати до 80% витрат. Зерно в таких рукавах у середньому можна без проблем зберігати протягом року.