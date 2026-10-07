Тихий перечислил пять вариантов прекращения огня: необходимо согласие РФ

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Украина готова работать над пятью форматами прекращения огня. Среди них — полное и безусловное прекращение огня, договоренности по Черному морю и энергетическое перемирие. Для начала перемирия необходимо соответствующее согласие России.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

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Тихий о форматах прекращения огня

Георгий Тихий напомнил, что еще в марте 2025 года во время переговоров в Джидде Украина согласилась на полное и безусловное прекращение огня. По его словам, это согласие остается в силе. В то же время для начала перемирия необходимо аналогичное согласие России.

"Министр иностранных дел Андрей Сибига подтверждал, что на данный момент существует пять различных режимов прекращения огня, к которым Украина готова и которые прорабатываются в разных форматах. Это тот общий режим прекращения огня, безусловный и полный, на который Украина согласилась еще в марте 2025 года. Это согласие Украины остается в силе и могло бы вступить в действие, если бы было соответствующее зеркальное согласие Российской Федерации", — отметил Тихий.

Еще два предложенных формата касаются Черного моря. Над соответствующими предложениями работают Турция и Египет в консультациях с Украиной. Тихий отметил, что эти варианты являются реалистичными и взаимовыгодными.

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Пятый формат — энергетическое перемирие с участием США. Его обсуждали во время последних контактов президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Украинская сторона готова работать над всеми этими форматами, а дипломаты подготовили возможные решения. Теперь, подчеркнул Тихий, нужны конструктивные шаги со стороны Москвы.

В то же время пресс-секретарь МИД назвал манипуляциями попытки переложить ответственность за затягивание войны с России на Украину. Он также заявил, что такие действия являются использованием усталости людей ради политических очков.

Новини.LIVE сообщали, что недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на трехстороннюю встречу с США и Россией. Киев уже подтвердил готовность к переговорам до конца октября. Теперь Украина ожидает ответа от Москвы.

Новини.LIVE также писали, что Путин заявил, что Россия готова как можно скорее возобновить мирные переговоры, но только на приемлемых для Москвы условиях. В то же время он выступил против перемирия в Чёрном море и прекращения ударов по российским НПЗ. Также российский диктатор заявил, что Москва продолжит заниматься оккупированными территориями Украины.