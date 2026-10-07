Тихий назвав п'ять форматів припинення вогню: потрібна згода РФ

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Україна готова працювати над п'ятьма форматами припинення вогню. Серед них — повне й безумовне припинення вогню, домовленості щодо Чорного моря та енергетичне перемир'я. Для початку перемир'я потрібна аналогічна згода Росії.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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Тихий про формати припинення вогню

Георгій Тихий нагадав, що ще в березні 2025 року під час переговорів у Джидді Україна погодилася на повне й безумовне припинення вогню. За його словами, ця згода залишається чинною. Водночас для початку перемир'я необхідна аналогічна згода Росії.

"Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтверджував, що є станом на зараз п'ять різних режимів припинення вогню, до яких Україна готова, які в різних форматах опрацьовуються. Це той загальний режим припинення вогню, безумовний і повний, на який Україна погодилася ще в березні 2025 року. Ця українська згода залишається чинною і могла б запрацювати, якби була відповідна дзеркальна згода Російської Федерації", — зазначив Тихий.

Ще два запропоновані формати стосуються Чорного моря. Над відповідними пропозиціями працюють Туреччина та Єгипет у консультаціях з Україною. Тихий зазначив, що ці варіанти є реалістичними та взаємовигідними.

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Четвертий напрям пов'язаний із роботою Індії над рішеннями щодо продовольчої безпеки в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці.

П'ятий формат — енергетичне перемир'я за участі США. Його обговорювали під час останніх контактів президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Українська сторона готова працювати над усіма цими форматами, а дипломати підготували можливі рішення. Тепер, наголосив Тихий, потрібні конструктивні кроки з боку Москви.

Водночас речник МЗС назвав маніпуляціями спроби перекласти відповідальність за затягування війни з Росії на Україну. Він також заявив, що такі дії є використанням втоми людей заради політичних балів.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна погодилася на тристоронню зустріч із США та Росією. Київ уже підтвердив готовність до переговорів до кінця жовтня. Тепер Україна очікує на відповідь Москви.

Новини.LIVE також писали, що Путін заявив, що Росія готова якнайшвидше відновити мирні переговори, але лише на прийнятних для Москви умовах. Водночас він виступив проти перемир’я в Чорному морі та припинення ударів по російських НПЗ. Також російський диктатор заявив, що Москва продовжить займатися окупованими територіями України.