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Головна Новини дня Тихий: Україна відкриє два переговорні кластери з ЄС найближчим часом

Тихий: Україна відкриє два переговорні кластери з ЄС найближчим часом

Ua ru
7 жовтня 2026 20:12
Репортаж
Тихий: Україна відкриє переговорні кластери з ЄС найближчим часом
Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: МЗС

Україна та Угорщина наразі виконують свої частини домовленостей, необхідних для подальшого руху в переговорах про вступ України до ЄС. Київ розраховує найближчим часом відкрити два переговорні кластери, а ще два — до кінця 2026 року.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Новини.LIVE.

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Україна очікує відкрити два кластери найближчим часом

За словами Тихого, угорська сторона наразі виконує свою частину домовленостей, так само як і Україна. Київ планує поступово рухатися до відкриття переговорних кластерів. Речник також зазначив, що, можливо, вже невдовзі вдасться відкрити чотири переговорні кластери.

"Розраховуємо на те, що вдасться це зробити вже невдовзі.  Два кластери — достатньо швидко, і до кінця року — ще два кластери. Такий таймлайн бачимо з українського боку", — сказав речник МЗС.

Україна не жертвує нічим заради домовленостей

Окремо речник МЗС прокоментував питання законопроєкту про національні меншини. За його словами, документ відображає підходи України до національних меншин на основі європейських практик.

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Тихий наголосив, що передбачені законопроєктом стандарти стосуються не лише угорської національної меншини, а й інших національних громад.

"Цей законопроєкт, ні більше, ні менше, гарантує такі європейські найкращі стандарти: і стосовно Угорської меншини, і стосовно інших національних меншин. Тобто йдеться не лише про Україну", — заявив він.

За словами Тихого, Україна не вважає, що чимось жертвує заради домовленостей.

"Мені здається, що наша сила в нашому різноманітті і повага національних меншин — це частина цієї сили", — додав речник МЗС.

Раніше Новини.LIVE писали, що Україна погодилась обговорювати з ЄС майбутнє агросектору в умовах євроінтеграції. Проте за словами Георгія Тихого, переговори щодо сільськогосподарської продукції та аграрної галузі не будуть простими.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Україна погодилась працювати над п'ятьма форматами припинення вогню. Проте Тихий наголосив, що для продовження роботи потрібні конструктивні кроки з боку Москви.

Угорщина ЄС нацменшини мирні переговори Георгій Тихий
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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