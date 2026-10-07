Тихий: Украина и Южная Корея по-разному трактовали вопрос конфиденциальности

Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий. Фото: МИД Украины

Украина и Южная Корея пытаются урегулировать недоразумение, возникшее из-за разной интерпретации договоренностей о конфиденциальности. В настоящее время стороны ведут переговоры по закрытым дипломатическим каналам и на данном этапе стараются избегать дополнительных публичных комментариев.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий, сообщает Новини.LIVE.

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Украина и Южная Корея работают над урегулированием ситуации

По словам Тихого, между сторонами продолжается активная работа по закрытым дипломатическим каналам. Он подчеркнул, что дополнительные публичные заявления могут помешать дипломатическому урегулированию ситуации.

Также Тихий добавил, что Украина не хочет обострять ситуацию, которая, по его словам, не нужна ни Киеву, ни Южной Корее.

"Комментарий, который я могу вам сейчас дать, носит общий характер и направлен на то, чтобы не усугублять этот спор, который точно не нужен ни нам, ни Республике Корея", — пояснил пресс-секретарь.

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Что известно о передаче военнопленных КНДР

Пресс-секретарь МИД напомнил, что в январе 2025 года Силы обороны Украины взяли в плен двух военнослужащих КНДР, которые участвовали в боевых действиях в составе Вооруженных сил Российской Федерации.

По словам Тихого, после этого корейская сторона через различные каналы обращалась к Украине с просьбой о передаче этих лиц как своих сограждан. Украинские компетентные органы осуществили необходимые юридические и логистические меры для передачи двух северокорейских военнопленных в Южную Корею.

В МИД отметили, что это было сделано на основании письменного волеизъявления этих лиц, а также с учётом двусторонних отношений и договоренностей на уровне глав государств.

"Мы считаем, что Украина сделала жест доброй воли и дружественный шаг по отношению к Республике Корея, положительно отреагировав на запрос корейских партнеров о передаче этих двух лиц", — сказал Тихий.

Причиной спора назвали конфиденциальность

По словам представителя МИД, причиной обмена критическими публичными заявлениями между сторонами стало различие в трактовке договоренностей относительно режима конфиденциальности.

Что известно о конфликте между Украиной и Южной Кореей

Ранее Новини.LIVE писали, что выступление украинского президента в ООН вызвало возмущение в правительстве Южной Кореи. Президент республики заявил, что разглашение данных о переданных Сеулу военных КНДР является нарушением предварительных договоренностей, которое угрожает национальной безопасности страны и может стоить жизни пленным и их семьям.

Также Новини.LIVE сообщали, что Южная Корея получила от Украины извинения за разглашение информации о передаче двух военнопленных КНДР в Сеул. Однако в корейском правительстве заявили, что извинения украинской стороны являются недостаточными.