Скандал из-за пленных из КНДР: Южная Корея обвиняет Украину

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Фото: REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Выступление Владимира Зеленского в ООН вызвало возмущение в Южной Корее. Ли Дже Мен заявил, что обнародование данных о двух переданных Сеулу военнослужащих КНДР является нарушением предыдущих договоренностей, которое угрожает национальной безопасности страны и может стоить жизни пленным и их семьям, оставшимся на родине.

Об этом говорится в статье Korea Times, передает Новини.LIVE.

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Президент Южной Кореи обвинил Украину в разглашении информации о пленных

В четверг, 24 сентября, между Киевом и Сеулом разгорелся дипломатический спор из-за судьбы двух военнопленных из КНДР, которых также называют волонтерами.

Южнокорейский лидер Ли Дже Мен обвинил украинские власти в срыве секретных договоренностей после того, как информация о передаче этих солдат Южной Корее стала достоянием общественности. Сами же северокорейцы попали в руки украинских войск ещё в январе 2025 года на территории Курской области РФ.

Туда Москва перебросила тысячи военнослужащих из КНДР для поддержки своей войны против Украины. Оказавшись в плену, эти двое выразили желание уехать в Южную Корею, что и стало предметом прямых переговоров между государствами.

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Конфиденциальность была нарушена выступлением Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, где он сообщил о недавней отправке северокорейцев. Впоследствии Офис президента добавил, что перевод состоялся благодаря прямому диалогу с Сеулом.

На следующий день Ли Дже Мен в своём аккаунте в сети X выразил сожаление по поводу обнародования этих данных.

"(Украина. — ред.) раскрыла информацию о передаче, нарушив соглашение о неразглашении. Я не знаю причин (разглашения), но сожалею об этом", — отметил политик.

В Южной Корее считают эту информацию угрожающей

Ранее правительство в Сеуле категорически отказывалось подтверждать прибытие пленных. Свою позицию там объясняли потенциальными угрозами безопасности и жизни самих военных, а также их семей, которые до сих пор находятся в Северной Корее. Ли Чжэ Мён подчеркнул, что это очень деликатный вопрос, способный повлиять на общую обстановку в сфере безопасности на Корейском полуострове, национальную безопасность и дипломатию.

"Было целесообразно со всех сторон не разглашать информацию, учитывая множество проблем, которые это может вызвать в случае разглашения, и (мы — Ред.) согласились это сделать", — подчеркнул президент.

Отвечая на упреки южнокорейских оппозиционных партий в связи с заключением соглашения о конфиденциальности, Ли Чжэ Мён назвал раскрытие такой информации безответственным и жестоким, независимо от последствий для межкорейских отношений.

По его словам, разглашение могло нанести ущерб национальным интересам или привести к чьей-то смерти. Он также выразил надежду, что бесчеловечные войны, в которых гибнут или получают ранения невинные люди, завершатся как можно скорее.

В то же время украинская сторона отвергает обвинения. В четверг администрация президента Украины в ответе на запрос информационного агентства Yonhap объяснила свои действия. В Киеве же утверждают, что раскрыли исключительно факт передачи людей, не разглашая деталей самого процесса, ведь держать всю операцию в полной тайне было бы странно.

Новини.LIVE сообщали, что в августе стало известно о планах КНДР отправить до 50 тысяч военнослужащих в Россию, чтобы получить непосредственный опыт ведения современной войны. Владимир Зеленский подчеркнул, что Северная Корея использует войну в Украине в качестве полигона для обучения своих бойцов.

В то же время президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету сократить масштабы совместных военных учений с Сеулом. Американский лидер обосновал это решение финансовыми затратами для Вашингтона и нежеланием наносить ущерб отношениям с Пхеньяном, заявив, что КНДР во время его пребывания у власти ведет себя мирно.