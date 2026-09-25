Скандал через полонених КНДР: Південна Корея звинувачує Україну

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон. Фото: REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Виступ Володимира Зеленського в ООН викликав обурення у Південній Кореї. Лі Дже Мен заявив, що розголошення даних про двох переданих Сеулу військових КНДР є порушенням попередніх домовленостей, яке загрожує національній безпеці країни та може вартувати життів полоненим та їхнім сім'ям, що залишилися на батьківщині.

Про це йдеться у статті Korea Times, передає Новини.LIVE.

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Президент Південної Кореї звинуватив Україну у розголошенні таємниці про полонених

У четвер, 24 вересня, між Києвом та Сеулом спалахнула дипломатична суперечка через долю двох військовополонених із КНДР, яких також називають волонтерами.

Південнокорейський лідер Лі Дже Мен звинуватив українську владу у зриві таємних домовленостей після того, як інформація про передачу цих солдатів Південній Кореї стала публічною. Самі ж північнокорейці потрапили до рук українських військ ще у січні 2025 року на території Курської області РФ.

Туди Москва перекинула тисячі армійців з КНДР для підтримки своєї війни проти України. Опинившись у полоні, ці двоє виявили бажання виїхати до Південної Кореї, що і стало предметом прямих переговорів між державами.

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Конфіденційність була порушена виступом Володимира Зеленського на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, де він повідомив про нещодавню відправку північнокорейців. Згодом Офіс президента додав, що переведення відбулося завдяки прямому діалогу із Сеулом.

Наступного дня Лі Дже Мен у своєму акаунті в мережі X висловив жаль з приводу оприлюднення цих даних.

"(Україна. — ред.) розкрила інформацію про передачу, порушивши угоду про нерозголошення. Я не знаю причин (розголошення), але шкодую про це", — зазначив політик.

У Південній Кореї вважають цю інформацію загрозливою

Раніше уряд у Сеулі категорично відмовлявся підтверджувати приїзд полонених. Свою позицію там пояснювали потенційними загрозами для безпеки та життя самих військових, а також їхніх родин, які досі перебувають у Північній Кореї. Лі Дже Мен наголосив, що це дуже делікатне питання, яке здатне вплинути на загальну безпекову обстановку на Корейському півострові, національну безпеку та дипломатію.

"Було доречно з усіх боків не розголошувати інформацію, враховуючи багато проблем, які це може спричинити, якщо розголошення це спричинить, і (ми. — Ред.) погодилися це зробити", — підкреслив президент.

Відповідаючи на закиди південнокорейських опозиційних партій щодо укладання угоди про конфіденційність, Лі Дже Мен назвав розкриття такої інформації безвідповідальним і жорстоким, незалежно від наслідків для міжкорейських зв'язків.

За його словами, розголос міг зашкодити національним інтересам або призвести до чиєїсь смерті. Він також висловив сподівання, що нелюдські війни, у яких гинуть чи отримують поранення невинні люди, завершаться якомога швидше.

Водночас українська сторона відкидає звинувачення. У четвер адміністрація президента України у відповіді на запит інформаційного агентства Yonhap пояснила свої дії. У Києві ж стверджують, що розкрили виключно факт передачі людей без розголошення деталей самого процесу, адже тримати всю операцію у повній таємниці було б дивно.

Новини.LIVE інформували, що у серпні стало відомо про плани КНДР відправити до 50 тисяч військовослужбовців до Росії, аби отримати безпосередній досвід ведення сучасної війни. Володимир Зеленський закцентовував, що Північна Корея використовує війну в Україні, як полігон для навчання своїх бійців.

Водночас президент США Дональд Трамп доручив міністру оборони Піту Гегсету скоротити масштаби спільних військових навчань із Сеулом. Американський лідер аргументував це рішення фінансовими витратами для Вашингтона та небажанням шкодити відносинам із Пхеньяном, заявивши, що КНДР під час його каденції поводиться мирно.