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Главная Новости дня В Сеуле считают недостаточными извинения Украины из-за пленных КНДР

В Сеуле считают недостаточными извинения Украины из-за пленных КНДР

Ua ru
6 октября 2026 12:43
МИД Южной Кореи: извинения Украины не оправдали ожиданий
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Фото: Yonhap

Южная Корея получила от Украины извинения за разглашение информации о передаче двух северокорейских военнопленных в Сеул. В то же время в правительстве Южной Кореи заявили, что извинения украинской стороны не оправдали ожиданий.

Об этом пишет Yonhap, передает Новини.LIVE.

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В Южной Корее заявили о недостаточности извинений

По информации издания, министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён поддерживал постоянную связь с главой МИД Украины Андреем Сибигой по поводу этой ситуации. Чо отметил, что украинский министр сообщил ему о сложности вопроса и в то же время принес извинения.

"Сообщения, которые я получил (от Сибиги), содержали извинения. Но есть разница с ожидаемым уровнем, поэтому мы намерены принять решительные меры", — заявил Чо.

В связи с ситуацией правительство Южной Кореи рассматривает несколько возможных вариантов дальнейших действий. Среди них — отзыв посла страны в Украине Пак Хи Чхана. Такое предложение во время парламентского заседания высказал один из законодателей.

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Чо также заявил, что изначально существовала договоренность о конфиденциальности информации в отношении двух северокорейских военных. По его словам, это должно было помочь защитить самих пленных и их родственников, которые остаются в Северной Корее. Министр утверждает, что украинская сторона изначально сама просила не разглашать соответствующие данные.

После требования Сеула предоставить официальные объяснения и извинения Андрей Сибига назвала ситуацию "дипломатическим недоразумением" и выразила надежду на ее скорейшее урегулирование.

Министр иностранных дел Южной Кореи также высказал собственное предположение о том, почему президент Украины Владимир Зеленский сообщил о передаче пленных. Он подчеркнул, что это лишь его личная интерпретация, и предположил, что украинский президент, возможно, стремился продемонстрировать Организации Объединенных Наций, что Украина действовала в соответствии с принципами либеральной демократии.

В то же время в Сеуле подчеркнули стремление урегулировать спор дипломатическим путем и сохранить отношения с Украиной. Южная Корея продолжает рассматривать дальнейшие шаги в ответ на сложившуюся ситуацию.

Как сообщали Новини.LIVE, 25 сентября президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен обвинил Украину в нарушении договоренностей о неразглашении информации о двух военнопленных из КНДР. Северокорейские военные попали в плен к украинским силам в январе 2025 года на территории Курской области РФ.

Как сообщали Новини.LIVE, позже советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг наличие договоренности с Сеулом о неразглашении информации о передаче двух военнопленных из КНДР. Он заявил, что скрывать информацию о месте нахождения пленных было бы неправильно.

Владимир Зеленский МИД Андрей Сибига Южная Корея дипломатия Сеул
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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