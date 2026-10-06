МЗС Південної Кореї: вибачення України не виправдали очікувань

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон. Фото: Yonhap

Південна Корея отримала від України повідомлення з вибаченнями через розголошення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених до Сеула. Водночас у корейському уряді заявили, що вибачення української сторони не відповіли очікуванням.

Про це пише Yonhap, передає Новини.LIVE.

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У Південній Кореї заявили про недостатність вибачень

За інформацією видання, міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон підтримував постійний зв’язок із главою МЗС України Андрієм Сибігою щодо цієї ситуації. Чо зазначив, що український міністр повідомив йому про складність питання та водночас передав вибачення.

"Повідомлення, які я отримав (від Сибіги), містили вибачення. Але є різниця з очікуваним рівнем, тому ми маємо намір вжити рішучих заходів", — заявив Чо.

У зв’язку із ситуацією уряд Південної Кореї розглядає кілька можливих варіантів подальших дій. Серед них — відкликання посла країни в Україні Пак Хі Чхана. Таку пропозицію під час парламентського засідання висловив один із законодавців.

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Чо також заявив, що від початку існувала домовленість про конфіденційність інформації щодо двох північнокорейських військових. За його словами, це мало допомогти захистити самих полонених та їхніх родичів, які залишаються у Північній Кореї. Міністр стверджує, що українська сторона спочатку сама просила не розголошувати відповідні дані.

Після вимоги Сеула надати офіційні пояснення та вибачення Андрій Сибіга назвала ситуацію "дипломатичним непорозумінням" та висловила сподівання на її швидке врегулювання.

Міністр закордонних справ Південної Кореї також висловив власне припущення щодо того, чому президент України Володимир Зеленський повідомив про передачу полонених. Він наголосив, що це лише його особиста інтерпретація, та припустив, що український президент міг прагнути продемонструвати Організації Об’єднаних Націй, що Україна діяла відповідно до принципів ліберальної демократії.

Водночас у Сеулі наголосили на прагненні врегулювати суперечку дипломатичним шляхом та зберегти відносини з Україною. Південна Корея продовжує розглядати подальші кроки у відповідь на ситуацію.

Як повідомляли Новини.LIVE, 25 вересня президент Південної Кореї Лі Дже Мен звинуватив Україну в порушенні домовленостей щодо нерозголошення інформації про двох військовополонених із КНДР. Північнокорейські військові потрапили в полон до українських сил у січні 2025 року на території Курської області РФ.

Як повідомляли Новини.LIVE, пізніше радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заперечив наявність домовленості із Сеулом про нерозголошення інформації щодо передачі двох військовополонених із КНДР. Він заявив, що приховувати інформацію про місце перебування полонених було б неправильно.