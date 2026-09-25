Литвин заперечив домовленість із Сеулом про полонених КНДР

Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Facebook

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин 25 вересня заперечив, що Київ домовлявся із Сеулом не розголошувати інформацію про передачу Південній Кореї двох військовополонених із КНДР.

Про це повідомив Литвин у відповідь на пост Оксани Тороп, медіарадниці посла України у Великій Британії Валерія Залужного, передає Новини.LIVE.

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Що заявив радник Зеленського

Оксана Тороп у своєму дописі написала, що Володимир Зеленський під час виступу в Нью-Йорку публічно розповів про передачу полонених Південній Кореї, попри нібито домовленість між державами не розголошувати цю інформацію.

У відповідь Дмитро Литвин заявив:

"Не було такої домовленості, це неправда. І це неправильно було би приховувати, куди діваються ті чи інші полонені", — зазначив радник президента України з комунікацій.

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Передача полонених із КНДР

Двох військових із КНДР українські сили взяли в полон у січні 2025 року під час бойових дій у Курській області Росії. Пізніше стало відомо, що вони хотіли виїхати до Південної Кореї.

23 вересня 2026 року під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна нещодавно передала Південній Кореї цих двох північнокорейських військовополонених.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що виступ Володимира Зеленського в ООН викликав обурення у Південній Кореї. Лі Дже Мен заявив, що розголошення даних про двох переданих Сеулу військових КНДР є порушенням попередніх домовленостей, яке загрожує національній безпеці країни та може вартувати життів полоненим та їхнім сім'ям, що залишилися на батьківщині.

Також Новини.LIVE писали про те, що Володимир Зеленський розповів, що КНДР відправила до Росії до 50 тисяч солдатів. Також він розповідав про участь військових КНДР у війні проти України, російську допомогу Північній Кореї, роль Китаю у війні та можливості військово-технічної співпраці України з Японією.