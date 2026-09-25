Литвин опроверг информацию о достижении договоренности с Сеулом по поводу пленных из КНДР

Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Facebook

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин 25 сентября опроверг информацию о том, что Киев договорился с Сеулом не разглашать сведения о передаче Южной Корее двух военнопленных из КНДР.

Об этом сообщил Литвин в ответ на пост Оксаны Тороп, медиа-советницы посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, передает Новини.LIVE.

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Что заявил советник Зеленского

Оксана Тороп в своём посте написала, что Владимир Зеленский во время выступления в Нью-Йорке публично рассказал о передаче пленных Южной Корее, несмотря на якобы существующую договоренность между государствами не разглашать эту информацию.

В ответ Дмитрий Литвин заявил:

"Такой договоренности не было, это неправда. И было бы неправильно скрывать, куда деваются те или иные пленные", — отметил советник президента Украины по коммуникациям.

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Передача пленных из КНДР

Двух военнослужащих из КНДР украинские силы взяли в плен в январе 2025 года во время боевых действий в Курской области России. Позже стало известно, что они хотели уехать в Южную Корею.

23 сентября 2026 года во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина недавно передала Южной Корее этих двух северокорейских военнопленных.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что выступление Владимира Зеленского в ООН вызвало возмущение в Южной Корее. Ли Дже Мен заявил, что разглашение сведений о двух переданных Сеулу военных КНДР является нарушением предварительных договоренностей, которое угрожает национальной безопасности страны и может стоить жизни пленным и их семьям, оставшимся на родине.

Также Новини.LIVE писали о том, что Владимир Зеленский сообщил, что КНДР отправила в Россию до 50 тысяч солдат. Кроме того, он рассказывал об участии военных КНДР в войне против Украины, российской помощи Северной Корее, роли Китая в войне и возможностях военно-технического сотрудничества Украины с Японией.