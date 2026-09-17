Зеленский заявил, что КНДР отправила в Россию 30–50 тысяч военнослужащих

Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В среду, 16 сентября, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью японскому телеканалу NHK в своей президентской резиденции в Киеве. В ходе беседы он рассказал об участии военных КНДР в войне против Украины, российской помощи Северной Корее, роли Китая в войне и возможностях военно-технического сотрудничества Украины с Японией.

Об этом сообщили в NHK, передает Новини.LIVE.

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Как военных КНДР готовят в России

По словам Владимира Зеленского, Россия фактически создала для Северной Кореи возможность подготовить своих военных в реальных боевых условиях.

"Россия дала им возможность получить опыт реальных боевых действий и пройти подготовку. Не на цифровом симуляторе, а в реальной жизни", — сказал президент.

Зеленский отметил, что для Северной Кореи это не было дорого. Военные могли приехать в Россию, пройти подготовку, получить практический опыт и вернуться обратно.

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Отдельно президент упомянул их участие в Курской операции.

"Без значительных потерь, за исключением того случая, когда они решили непосредственно вступить с нами в бой во время Курской операции", — отметил он.

После этого, по словам Зеленского, северокорейские военные отказались от вторжения на территорию Украины, чтобы не понести большие потери.

Почему дроны КНДР являются проблемой для Украины

Президент также заявил, что военные КНДР продолжают приобретать практические навыки, в частности в сфере беспилотников.

"Они обучаются, работают с дронами и операторами дронов, тренируются с ними", — сказал Зеленский.

Он считает, что такая подготовка создает проблему не только для Украины.

"Это большая проблема, тем более для безопасности в Тихоокеанском регионе", — заявил президент.

Зеленский рассказал о северокорейских ракетах

Во время интервью Зеленский также рассказал об оружии, которое Россия использует в войне против Украины.

"Я видел настоящую ракету северокорейского производства в Украине. Китайских ракет я не видел", — сказал он.

В то же время президент заявил, что китайские технологии попадают в Россию. Речь идет, в частности, об оборудовании, которое используют российские военные.

Зеленский предположил, что вместе с оборудованием в РФ могут поступать специалисты и технологии из Китая.

Зеленский заявил о влиянии Китая на Россию

"Я не вижу, чтобы Китай оказывал давление на Россию с целью прекращения войны. Я никогда этого не видел", — сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что Китай оказывает значительное влияние на Россию. Зеленский упомянул санкции, теневой флот, а также ограничения в доступе РФ к энергетическим и банковским системам.

"Конечно, Китай может найти способ подтолкнуть Путина к переговорам. Я в этом уверен. Но они этого не сделали", — заявил президент.

Зеленский также пояснил, что под словом «поддержка» он подразумевает не только прямые поставки оружия. По его словам, речь идет о большей открытости Китая по отношению к России и большей готовности помогать ей.

Украина хочет развивать сотрудничество в области военных технологий с Японией

Отдельной темой разговора стало сотрудничество Украины и Японии в оборонной сфере. Зеленский заявил, что Киев заинтересован в развитии контактов как между правительствами, так и между частными компаниями.

"Безусловно, мы очень хотим наладить сотрудничество в области военных технологий между Украиной и Японией. Как на уровне правительств (G2G), так и на уровне бизнеса (B2B), ведь сейчас более 70% оборонной промышленности Украины — это частный сектор", — сказал он.

По словам президента, сотрудничество может касаться не только вооружения. Среди направлений он назвал мониторинг морской обстановки, разведку, разминирование, противовоздушную оборону и кибербезопасность.

"Я считаю, что мы можем быть полезны друг другу. Мы хотели заключить Drone Deal с Японией", — отметил Зеленский.

Он добавил, что решение о возможных поставках оборонного оборудования зависит от японской стороны.

Что известно о ракетах КНДР в России

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Россия существенно усилила интенсивность обстрелов Украины северокорейскими баллистическими ракетами KN-23 и KN-24. Так, в российский город Воронеж уже переброшено как минимум одно ракетное подразделение КНДР с шестью пусковыми установками и 120 ракетами. Поскольку ПВО Украины пока бессильна перед баллистическими ракетами, для отражения таких атак Украине необходима хотя бы 5%-ная доля американских ракет Patriot.

Также Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам изучить возможность личной встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном уже этой осенью. Одним из возможных мест для переговоров может стать Китай, где в ноябре состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.