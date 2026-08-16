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Военные КНДР пересекли границу: Южная Корея открыла огонь

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 19:44
Южная Корея открыла огонь после нарушения границы КНДР
Военные КНДР. Фото: KIM WON JIN

Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь после того, как группа военнослужащих КНДР пересекла сухопутный участок границы между двумя странами. После выстрелов северокорейские солдаты вернулись на территорию КНДР.

Об этом сообщает Yonhap, передает Новини.LIVE.

Военные КНДР пересекли демаркационную линию

Инцидент произошел на прошлой неделе в восточной части демилитаризованной зоны вблизи военной демаркационной линии. Группа военных КНДР пересекла границу во время патрулирования. Южнокорейские военные действовали в соответствии с установленными оперативными процедурами. Сначала они используют предупредительные трансляции, если северокорейские силы приближаются к линии разграничения. В случае непосредственного пересечения границы разрешено открывать предупредительный огонь.

После выстрелов военные КНДР отошли на свою сторону. Дальнейших необычных действий в этом районе южнокорейские военные не зафиксировали. Отмечается, что это первый случай в 2026 году, когда армия Южной Кореи открыла предупредительный огонь из-за нарушения сухопутной границы.

В то же время ситуация на межкорейской границе остается напряженной. Военные КНДР в последние годы неоднократно ненадолго пересекали линию разграничения. Это происходит на фоне активного строительства и усиления оборонительных укреплений Северной Кореей вблизи границы.

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война стрельба КНДР Южная Корея Северная Корея
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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