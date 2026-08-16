Південна Корея відкрила вогонь після порушення кордону КНДР

Військові КНДР. Фото: KIM WON JIN

Південнокорейські військові відкрили попереджувальний вогонь після того, як група військовослужбовців КНДР перетнула сухопутну ділянку кордону між двома країнами. Після пострілів північнокорейські солдати повернулися на територію КНДР.

Про це повідомляє Yonhap, передає Новини.LIVE.

Військові КНДР перетнули демаркаційну лінію

Інцидент стався минулого тижня у східній частині демілітаризованої зони поблизу військової демаркаційної лінії. Група військових КНДР перетнула межу під час патрулювання. Південнокорейські військові діяли відповідно до встановлених оперативних процедур. Спочатку вони використовують попереджувальні трансляції, якщо північнокорейські сили наближаються до лінії розмежування. У разі безпосереднього перетину межі дозволено відкривати попереджувальний вогонь.

Після здійснення пострілів військові КНДР відійшли на свій бік. Подальших незвичних дій у цьому районі південнокорейські військові не зафіксували. Зазначається, що це перший випадок у 2026 році, коли армія Південної Кореї відкрила попереджувальний вогонь через порушення сухопутного кордону.

Водночас ситуація на міжкорейському кордоні залишається напруженою. Військові КНДР останніми роками неодноразово ненадовго перетинали лінію розмежування. Це відбувається на тлі активного будівництва та посилення оборонних укріплень Північною Кореєю поблизу кордону.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, Північна Корея запустила щонайменше одну балістичну ракету в напрямку Східного моря на тлі підготовки до спільних військових навчань Південної Кореї та США. Ракету запустили з району Вонсан, а сам запуск розглядають як чергову реакцію Пхеньяна на заплановані маневри союзників.

Як повідомляли Новини.LIVE, Південна Корея не планує змінювати свою політику щодо постачання Україні летальної зброї. У Сеулі заявили, що наразі продовжать надавати Києву гуманітарну допомогу та підтримку в інших сферах, але питання передачі озброєння залишається без змін.