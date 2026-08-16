Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Військові КНДР перетнули кордон: Південна Корея відкрила вогонь

Військові КНДР перетнули кордон: Південна Корея відкрила вогонь

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 19:44
Південна Корея відкрила вогонь після порушення кордону КНДР
Військові КНДР. Фото: KIM WON JIN

Південнокорейські військові відкрили попереджувальний вогонь після того, як група військовослужбовців КНДР перетнула сухопутну ділянку кордону між двома країнами. Після пострілів північнокорейські солдати повернулися на територію КНДР.

Про це повідомляє Yonhap, передає Новини.LIVE.

Військові КНДР перетнули демаркаційну лінію

Інцидент стався минулого тижня у східній частині демілітаризованої зони поблизу військової демаркаційної лінії. Група військових КНДР перетнула межу під час патрулювання. Південнокорейські військові діяли відповідно до встановлених оперативних процедур. Спочатку вони використовують попереджувальні трансляції, якщо північнокорейські сили наближаються до лінії розмежування. У разі безпосереднього перетину межі дозволено відкривати попереджувальний вогонь.

Після здійснення пострілів військові КНДР відійшли на свій бік. Подальших незвичних дій у цьому районі південнокорейські військові не зафіксували. Зазначається, що це перший випадок у 2026 році, коли армія Південної Кореї відкрила попереджувальний вогонь через порушення сухопутного кордону.

Водночас ситуація на міжкорейському кордоні залишається напруженою. Військові КНДР останніми роками неодноразово ненадовго перетинали лінію розмежування. Це відбувається на тлі активного будівництва та посилення оборонних укріплень Північною Кореєю поблизу кордону.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, Північна Корея запустила щонайменше одну балістичну ракету в напрямку Східного моря на тлі підготовки до спільних військових навчань Південної Кореї та США. Ракету запустили з району Вонсан, а сам запуск розглядають як чергову реакцію Пхеньяна на заплановані маневри союзників.

Як повідомляли Новини.LIVE, Південна Корея не планує змінювати свою політику щодо постачання Україні летальної зброї. У Сеулі заявили, що наразі продовжать надавати Києву гуманітарну допомогу та підтримку в інших сферах, але питання передачі озброєння залишається без змін.

війна стрілянина КНДР Південна Корея Північна Корея
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації