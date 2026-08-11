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Головна Новини дня Південна Корея відмовила Україні в постачанні зброї та ППО

Південна Корея відмовила Україні в постачанні зброї та ППО

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Дата публікації: 11 серпня 2026 07:43
У МЗС Південної Кореї відмовили Україні в постачанні зброї
Голова МЗС України Андрій Сибіга і очільник МЗС Південної Кореї Чо Хюн. Фото: Yonhap

Південна Корея не планує змінювати політику щодо постачання Україні летальної зброї, попри заклики Києва до посилення оборонної співпраці на тлі військової підтримки Росії з боку КНДР. Це заявили у Міністерстві закордонних справ Південної Кореї.

Про це повідомляє Новини.LIVE  з посиланням на The Korea Times.

Позиція уряду Південої Кореї

У МЗС Сеула заявили, що завжди будуть підтримувати Україну у енергетичній та інфраструктурній сферах, охороні здоров'я й освіті та продовжать розглядати заходи, спрямовані на відновлення миру і післявоєнну відбудову України.

Коментар південнокорейських дипломатів прозвучав у відповідь на заяву Володимира Зеленського про те, що на території Росії буде розміщено до 50 тисяч північнокорейських військових, які здобудуть бойовий досвід, і це буде небезпечно для Південної Кореї. 

У Сеулі у відповідь на це заявили, що військова співпраця між Північною Кореєю та Росією "безпосередньо стосується нашої безпеки і порушує резолюції ООН".

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При цьому дипломати зазначили, що питання про передачу летального озброєння Україні залишається незмінним.

Як писали Новини.LIVE раніше, КНДР відправляє багатотисячні регулярні армійські підрозділи в РФ для участі у війні. Наразі північнокорейські солдати та офіцери навчаються специфіки сучасних бойових дій. 

Водночас, у ГУР проінформували, що поряд з українським кордоном росіяни розгортають північнокорейський ракетний підрозділ. За словами заступника керівника ГУР Вадима Скібіцького, головною метою КНДР у цій угоді є всебічне тестування власного озброєння в умовах реальної повномасштабної війни. Тому Україну вони розглядають, як полігон для випробування зброї. .

зброя Південна Корея ППО
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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