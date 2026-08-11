В МИД Южной Кореи отказали Украине в поставках оружия

Глава МИД Украины Андрей Сибига и глава МИД Южной Кореи Чо Хён. Фото: Yonhap

Южная Корея не планирует менять политику в отношении поставок летального оружия Украине, несмотря на призывы Киева к укреплению сотрудничества в области обороны на фоне военной поддержки России со стороны КНДР. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Южной Кореи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Korea Times.

Позиция правительства Южной Кореи

В МИД Сеула заявили, что всегда будут поддерживать Украину в энергетической и инфраструктурной сферах, здравоохранении и образовании, а также продолжат рассматривать меры, направленные на восстановление мира и послевоенное восстановление Украины.

Комментарий южнокорейских дипломатов прозвучал в ответ на заявление Владимира Зеленского о том, что на территории России будет размещено до 50 тысяч северокорейских военных, которые получат боевой опыт, и это будет опасно для Южной Кореи.

В Сеуле в ответ на это заявили, что военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией непосредственно касается нашей безопасности и нарушает резолюции ООН.

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При этом дипломаты отметили, что вопрос о передаче летального вооружения Украине остается неизменным.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, КНДР отправляет многотысячные регулярные армейские подразделения в РФ для участия в войне. В настоящее время северокорейские солдаты и офицеры обучаются специфике современных боевых действий.

В то же время в ГУР сообщили, что рядом с украинской границей россияне развертывают северокорейское ракетное подразделение. По словам заместителя руководителя ГУР Вадима Скибицкого, главной целью КНДР в этом соглашении является всестороннее тестирование собственного вооружения в условиях реальной полномасштабной войны. Поэтому Украину они рассматривают как полигон для испытания оружия.