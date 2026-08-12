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Головна Новини дня КНДР запустила балістику перед навчаннями США та Південної Кореї

КНДР запустила балістику перед навчаннями США та Південної Кореї

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 07:37
КНДР запустила балістичну ракету у Східне море перед навчаннями США і Південної Кореї
Солдати армії США беруть участь у спільних американо-південнокорейських навчаннях. Фото: REUTERS/Kim Soo-hyeon

Північна Корея запустила щонайменше одну балістичну ракету в напрямку Східного моря на тлі майбутніх спільних військових навчань Південної Кореї та Сполучених Штатів Америки. Запуск відбувся з району Вонсан і розглядається як черговий знак протесту проти маневрів союзників.

Про це повідомляє Yonhap News Agency у середу, 12 серпня, передає Новини.LIVE.

КНДР знову випробувала балістичне озброєння

Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї негайно посилив моніторинг і спостереження за ризиком додаткових пусків.

"Південна Корея, США та Японія підтримують повну бойову готовність, тісно обмінюючись інформацією щодо запуску балістичної ракети Північною Кореєю", — йдеться у повідомленні.

Цей запуск стався лише через шість днів після попереднього випробування, коли минулого четверга Пхеньян випустив балістичну ракету малої дальності у бік акваторії Східного моря.

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Чергове загострення відбувається напередодні масштабних щорічних військових навчань Південної Кореї та США, які мають розпочатися наступного тижня.

Влада КНДР традиційно засуджує такі маневри та називає їх "репетицією вторгнення".

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, Північна Корея передала Росії додаткову балістику. Крім того, військова співпраця між країнами дозволяє Пхеньяну вдосконалювати власні озброєння.

А для отримання практичного досвіду сучасної війни Північна Корея може направити до Росії до 50 тисяч військовослужбовців. Пхеньян фактично розглядає війну проти України як можливість випробувати власне озброєння та підготувати військових до реальних бойових умов. 

США КНДР Південна Корея
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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