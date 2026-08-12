КНДР запустила баллистическую ракету в Восточное море в преддверии учений США и Южной Кореи

Солдаты армии США принимают участие в совместных американо-южнокорейских учениях. Фото: REUTERS/Kim Soo-hyeon

Северная Корея запустила как минимум одну баллистическую ракету в направлении Восточного моря на фоне предстоящих совместных военных учений Южной Кореи и Соединенных Штатов Америки. Запуск произошел из района Вонсана и рассматривается как очередной знак протеста против маневров союзников.

Об этом сообщает Yonhap News Agency в среду, 12 августа, передает Новини.LIVE.

КНДР вновь испытала баллистическое вооружение

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи немедленно усилил мониторинг и наблюдение за риском дополнительных запусков.

"Южная Корея, США и Япония поддерживают полную боевую готовность, тесно обмениваясь информацией о запуске баллистической ракеты Северной Кореей", — говорится в сообщении.

Этот запуск произошел всего через шесть дней после предыдущего испытания, когда в прошлый четверг Пхеньян запустил баллистическую ракету малой дальности в сторону акватории Восточного моря.

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Очередная эскалация напряженности происходит накануне масштабных ежегодных военных учений Южной Кореи и США, которые должны начаться на следующей неделе.

Власти КНДР традиционно осуждают такие маневры и называют их "репетицией вторжения".

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, Северная Корея передала России дополнительную баллистическую технику. Кроме того, военное сотрудничество между странами позволяет Пхеньяну совершенствовать собственное вооружение.

А для получения практического опыта современной войны Северная Корея может направить в Россию до 50 тысяч военнослужащих. Пхеньян фактически рассматривает войну против Украины как возможность опробовать собственное вооружение и подготовить военных к реальным боевым условиям.