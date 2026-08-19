Трамп планирует встречу с Ким Чен Ыном уже в ноябре 2026 года

Встреча Ким Чен Ына и Трампа в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Кореи. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам изучить возможность личной встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном уже этой осенью. Одним из возможных мест для переговоров может стать Китай, где в ноябре состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, информирует Новини.LIVE.

Когда может состояться встреча Трампа и Ким Чен Ына

По данным издания, Трамп в неформальном порядке обсуждал возможность встречи с Кимом во время своей следующей поездки в Азию. Она может состояться в ноябре, когда мировые лидеры соберутся на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

В то же время официальная подготовка к переговорам президента США с лидером КНДР пока не началась.

Предполагаемая встреча должна стать попыткой возобновить дипломатические контакты между Вашингтоном и Пхеньяном и вернуться к переговорам по ядерной программе Северной Кореи.

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Трамп и Ким Чен Ын уже трижды встречались в ходе первого президентского срока Трампа. Однако предыдущие переговоры не привели к договоренности о денуклеаризации КНДР.

Трамп сократил военные учения США и Южной Кореи

Сообщение о возможной встрече появилось на фоне изменения подхода администрации Трампа к военному сотрудничеству США и Южной Кореи.

Накануне президент США поручил Пентагону существенно сократить масштаб совместных военных учений двух стран.

В то же время Северная Корея продолжает рассматривать совместные учения США и Южной Кореи как провокацию. Пхеньян выступил с критикой маневров, хотя на этот раз не стал напрямую атаковать Трампа в своем заявлении.

Белый дом пока не подтвердил конкретных договоренностей относительно новой встречи. По данным Reuters, американская сторона не ответила на запрос о подходе администрации к возможным переговорам с Северной Кореей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп поручил сократить масштаб совместных военных учений США и Южной Кореи. Президент США объяснил это решение своими "очень хорошими отношениями" с лидером КНДР Ким Чен Ыном и заявил, что маневры обходятся дорого и посылают Пхеньяну враждебный сигнал.

Также Новини.LIVE писали, что Трамп заявлял о возможности объявления Ормузского пролива американской территорией. Заявление прозвучало на фоне напряженной ситуации вокруг стратегического водного пути, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.