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Главная Новости дня WSJ: Трамп планирует встречу с Ким Чен Ыном в ноябре

WSJ: Трамп планирует встречу с Ким Чен Ыном в ноябре

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 07:31
Трамп планирует встречу с Ким Чен Ыном уже в ноябре 2026 года
Встреча Ким Чен Ына и Трампа в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Кореи. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам изучить возможность личной встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном уже этой осенью. Одним из возможных мест для переговоров может стать Китай, где в ноябре состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, информирует Новини.LIVE.

Когда может состояться встреча Трампа и Ким Чен Ына

По данным издания, Трамп в неформальном порядке обсуждал возможность встречи с Кимом во время своей следующей поездки в Азию. Она может состояться в ноябре, когда мировые лидеры соберутся на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

В то же время официальная подготовка к переговорам президента США с лидером КНДР пока не началась.

Предполагаемая встреча должна стать попыткой возобновить дипломатические контакты между Вашингтоном и Пхеньяном и вернуться к переговорам по ядерной программе Северной Кореи.

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Трамп и Ким Чен Ын уже трижды встречались в ходе первого президентского срока Трампа. Однако предыдущие переговоры не привели к договоренности о денуклеаризации КНДР.

Трамп сократил военные учения США и Южной Кореи

Сообщение о возможной встрече появилось на фоне изменения подхода администрации Трампа к военному сотрудничеству США и Южной Кореи.

Накануне президент США поручил Пентагону существенно сократить масштаб совместных военных учений двух стран.

В то же время Северная Корея продолжает рассматривать совместные учения США и Южной Кореи как провокацию. Пхеньян выступил с критикой маневров, хотя на этот раз не стал напрямую атаковать Трампа в своем заявлении.

Белый дом пока не подтвердил конкретных договоренностей относительно новой встречи. По данным Reuters, американская сторона не ответила на запрос о подходе администрации к возможным переговорам с Северной Кореей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп поручил сократить масштаб совместных военных учений США и Южной Кореи. Президент США объяснил это решение своими "очень хорошими отношениями" с лидером КНДР Ким Чен Ыном и заявил, что маневры обходятся дорого и посылают Пхеньяну враждебный сигнал.

Также Новини.LIVE писали, что Трамп заявлял о возможности объявления Ормузского пролива американской территорией. Заявление прозвучало на фоне напряженной ситуации вокруг стратегического водного пути, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

США переговоры Дональд Трамп КНДР Ким Чен Ын встреча
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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