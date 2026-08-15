Трамп заявил о планах объявить Ормуз территорией США

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов после завершения войны с Ираном. По его словам, это может произойти "достаточно скоро", а пока Вашингтон якобы имеет полный контроль над стратегически важным водным путем, через который проходят значительные объемы мировых поставок нефти.

Об этом сообщает CNN, передает Новини.LIVE.

Трамп заявил о контроле США над проливом

Трамп заявил, что после завершения войны с Ираном США могут объявить Ормузский пролив своей территорией. Американский президент не назвал конкретной даты, но отметил, что соответствующее решение может быть принято "достаточно скоро".

По словам Трампа, Соединенные Штаты уже установили блокаду в районе пролива и контролируют движение судов.

"Ни одно судно не пройдет, если мы этого не захотим", — заявил американский президент во время митинга в округе Нассау.

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Он также утверждал, что Иран больше не контролирует этот стратегический водный путь.

Что происходит в Ормузском проливе

Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Через него энергоносители, в частности из Саудовской Аравии и Ирака, доставляются на международные рынки.

На фоне войны между США и Ираном движение судов через пролив фактически остановилось, что усиливает опасения по поводу сокращения мировых запасов нефти и возможных перебоев с поставками.

Иран, со своей стороны, заявляет, что не готов полностью открыть пролив, пока Соединенные Штаты не выполнят его требования.

США могут надолго остаться в регионе

Объявление Ормузского пролива территорией США означало бы необходимость обеспечивать такой статус военным присутствием в регионе. Это может предполагать развертывание американских сил на неопределенный срок.

В то же время такая перспектива контрастирует с предыдущими заявлениями Трампа о том, что война с Ираном должна быть кратковременной.

Накануне американский президент заявлял, что Вашингтон находится в выгодном положении и имеет "полный контроль" над Ормузским проливом.

"У них нет контроля. У нас есть полный контроль. Мы владеем этим", — сказал Трамп журналистам, комментируя ситуацию вокруг стратегического водного пути.

В то же время заявления о возможном провозглашении пролива территорией США могут означать дальнейшее обострение спора между Вашингтоном и Тегераном по поводу контроля над одним из важнейших морских маршрутов мира.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон и Тегеран приблизились к достижению договоренности о полном возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Американский президент также отмечал, что после возобновления судоходства Вашингтон планировал перейти ко второму этапу переговоров с Тегераном.

Новини.LIVE писали, что Иран выдвинул США условия, при которых готов возобновить свободное движение судов через Ормузский пролив. Тегеран требует прекратить американскую морскую блокаду, вывести вооруженные силы из региона и полностью остановить боевые действия, а также настаивает на компенсации нанесенного ущерба и размораживании своих активов.