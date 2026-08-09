Ормузский пролив: Иран требует от США прекратить боевые действия

Иран выдвинул США требования для открытия Ормузского пролива
Тегеран выдвинул Соединенным Штатам ряд требований для открытия прохода судов через Ормузский пролив. Иран требует снятия американской морской блокады, вывода войск из региона и полного прекращения боевых действий. Также страна ожидает компенсации за нанесенный ущерб и доступа к замороженным активам.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN и на заявления секретаря Верховного совета национальной безопасности Ирана.
Тегеран назвал условия для открытия Ормузского пролива для судов
Секретарь Верховного совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Багер Золгадр заявил, что у Тегерана есть ряд требований к Вашингтону для открытия прохода через Ормузский пролив.
В частности, Иран требует снятия американской морской блокады, вывода войск из региона и полного прекращения боевых действий. Кроме того, Тегеран ожидает компенсации за нанесенный ущерб и доступа к своим замороженным активам.
Золгадр подчеркнул, что открытие Ормузского пролива зависит от изменения поведения Соединенных Штатов. Свою позицию иранский чиновник сформулировал так:
"Пока Америка не изменит свое поведение, Ормузский пролив не откроется".
В Белом доме пока не прокомментировали заявления иранской стороны.
Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп заявил, что США и Иран близки к достижению договоренности о полном возобновлении судоходства в Ормузском проливе. По его словам, решение об открытии пролива могло быть принято уже 4 августа 2026 года. После этого Вашингтон планировал перейти ко второму этапу переговоров с Тегераном по поводу его ядерной программы.
Новини.LIVE также сообщали, что США и Иран в ближайшее время должны начать новый раунд переговоров. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не будет наносить новые удары по Ирану и надеется на дипломатическое урегулирование. После его заявления цены на нефть снизились.