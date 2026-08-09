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Иран выдвинул США требования для открытия Ормузского пролива

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 13:18
Ормузский пролив: Иран требует от США прекратить боевые действия
Суда в Ормузском проливе. Фото: Reuters

Тегеран выдвинул Соединенным Штатам ряд требований для открытия прохода судов через Ормузский пролив. Иран требует снятия американской морской блокады, вывода войск из региона и полного прекращения боевых действий. Также страна ожидает компенсации за нанесенный ущерб и доступа к замороженным активам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN и на заявления секретаря Верховного совета национальной безопасности Ирана.

Тегеран назвал условия для открытия Ормузского пролива для судов

Секретарь Верховного совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Багер Золгадр заявил, что у Тегерана есть ряд требований к Вашингтону для открытия прохода через Ормузский пролив.

В частности, Иран требует снятия американской морской блокады, вывода войск из региона и полного прекращения боевых действий. Кроме того, Тегеран ожидает компенсации за нанесенный ущерб и доступа к своим замороженным активам.

Золгадр подчеркнул, что открытие Ормузского пролива зависит от изменения поведения Соединенных Штатов. Свою позицию иранский чиновник сформулировал так:

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"Пока Америка не изменит свое поведение, Ормузский пролив не откроется".

В Белом доме пока не прокомментировали заявления иранской стороны.

Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп заявил, что США и Иран близки к достижению договоренности о полном возобновлении судоходства в Ормузском проливе. По его словам, решение об открытии пролива могло быть принято уже 4 августа 2026 года. После этого Вашингтон планировал перейти ко второму этапу переговоров с Тегераном по поводу его ядерной программы.

Новини.LIVE также сообщали, что США и Иран в ближайшее время должны начать новый раунд переговоров. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не будет наносить новые удары по Ирану и надеется на дипломатическое урегулирование. После его заявления цены на нефть снизились.

США Иран Ормузский пролив
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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