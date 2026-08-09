Ормузька протока: Іран вимагає від США припинити бойові дії

Судна в Ормузькій протоці. Фото: Reuters

Тегеран висунув Сполученим Штатам низку вимог для відкриття проходу суден через Ормузьку протоку. Іран вимагає зняття американської морської блокади, відведення сил із регіону та повного припинення бойових дій. Також країна очікує компенсацій за завдану шкоду та доступу до заморожених активів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням CNN та на заяви секретаря Верховної ради національної безпеки Ірану.

Тегеран назвав умови для відкриття Ормузької протоки для суден

Секретар Верховної ради національної безпеки Ірану Мохаммад Багер Золгадр заявив, що Тегеран має низку вимог до Вашингтона для відкриття проходу через Ормузьку протоку.

Зокрема, Іран вимагає зняття американської морської блокади, відведення сил із регіону та повного припинення бойових дій. Крім того, Тегеран очікує компенсацій за завдану шкоду та доступу до своїх заморожених активів.

Золгадр наголосив, що відкриття Ормузької протоки залежить від зміни поведінки Сполучених Штатів. Свою позицію іранський посадовець сформулював так:

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"Доки Америка не змінить свою поведінку, Ормузька протока не відкриється".

У Білому домі наразі не коментували заяви іранської сторони.

Новини.LIVE інформували, що Дональд Трамп заявив, що США та Іран близькі до домовленості про повне відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. За його словами, рішення про відкриття протоки могли ухвалити вже 4 серпня 2026 року. Після цього Вашингтон планував перейти до другого етапу переговорів із Тегераном щодо його ядерної програми.

Новини.LIVE також писали, що США та Іран найближчим часом мають розпочати новий раунд переговорів. Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки не завдаватиме нових ударів по Ірану та сподівається на дипломатичне врегулювання. Після його заяви ціни на нафту знизилися.