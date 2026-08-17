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Главная Новости дня Трамп сократит масштаб учений с Сеулом ради отношений с КНДР

Трамп сократит масштаб учений с Сеулом ради отношений с КНДР

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Дата публикации 17 августа 2026 11:26
Трамп поручил сократить военные учения США с Южной Кореей
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Кен Седено

Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хэгсету сократить масштаб совместных военных учений с Южной Кореей. Президент США считает эти маневры финансово невыгодными для Вашингтона и вредными для диалога с КНДР, которая, по его словам, ведет себя совершенно безобидно и уважительно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дональда Трампа в социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп хочет сократить военные учения США с Южной Кореей

Пентагон получил распоряжение существенно сократить масштабы совместных военных маневров с Вооруженными силами Южной Кореи. Соответствующее указание министру обороны Питу Хегсету дал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, объяснив это решение стремлением сохранить позитивную динамику в отношениях с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. По словам американского лидера, поскольку полностью отменить запланированные учения уже слишком поздно, сокращение их масштабов стало оптимальным шагом.

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Заявление Дональда Трампа. Фото: скриншот

Глава Белого дома выразил недовольство давними договоренностями Вашингтона об участии в этих ежегодных мероприятиях, указав на их чрезмерную нагрузку на американский бюджет. Трамп подчеркнул, что учения финансируются преимущественно за счет США.

"Учитывая мои очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном, лидером Северной Кореи, я недоволен тем, что Соединённые Штаты ещё давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей. Эти учения не только обходятся дорого, причем значительную часть этих расходов покрывают Соединенные Штаты Америки, как всегда, но и посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал стране, которая с тех пор, как Дональд Дж. Трамп занимает пост президента, не представляла никакой угрозы и вела себя с уважением", — говорится в сообщении главы государства.

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В то же время президент США рассказал о недавних контактах с руководством Южной Кореи по вопросам ближневосточной политики. По словам Трампа, он лично обратился к южнокорейскому лидеру с предложением присоединиться к усилиям Соединенных Штатов по вопросу ядерного разоружения Ирана, на что в Сеуле ответили отказом.

"Недавно я спросил президента Южной Кореи, не хотели бы они присоединиться к нам в деле денуклеаризации Исламской Республики Иран, на что они ответили: "Нет, спасибо!" Спасибо за внимание к этому вопросу", — заявил Дональд Трамп.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, 16 августа военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь из-за нарушения сухопутной границы группой солдат КНДР. После этих выстрелов северокорейские военнослужащие сразу отступили на свою территорию.

Параллельно Пхеньян активно использует российскую агрессию против Украины в качестве полигона для испытания собственного арсенала в реальных боевых условиях.Разведкой была зафиксирована не только передача Москве десятков дополнительных баллистических ракет, но и подготовка к развертыванию специализированных ракетных подразделений КНДР вблизи украинских границ.

США военные учения Дональд Трамп КНДР Южная Корея
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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