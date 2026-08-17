Трамп поручил сократить военные учения США с Южной Кореей

Трамп сократит масштаб учений с Сеулом ради отношений с КНДР
Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хэгсету сократить масштаб совместных военных учений с Южной Кореей. Президент США считает эти маневры финансово невыгодными для Вашингтона и вредными для диалога с КНДР, которая, по его словам, ведет себя совершенно безобидно и уважительно.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дональда Трампа в социальной сети Truth Social.
Дональд Трамп хочет сократить военные учения США с Южной Кореей
Пентагон получил распоряжение существенно сократить масштабы совместных военных маневров с Вооруженными силами Южной Кореи. Соответствующее указание министру обороны Питу Хегсету дал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, объяснив это решение стремлением сохранить позитивную динамику в отношениях с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. По словам американского лидера, поскольку полностью отменить запланированные учения уже слишком поздно, сокращение их масштабов стало оптимальным шагом.
Глава Белого дома выразил недовольство давними договоренностями Вашингтона об участии в этих ежегодных мероприятиях, указав на их чрезмерную нагрузку на американский бюджет. Трамп подчеркнул, что учения финансируются преимущественно за счет США.
"Учитывая мои очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном, лидером Северной Кореи, я недоволен тем, что Соединённые Штаты ещё давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей. Эти учения не только обходятся дорого, причем значительную часть этих расходов покрывают Соединенные Штаты Америки, как всегда, но и посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал стране, которая с тех пор, как Дональд Дж. Трамп занимает пост президента, не представляла никакой угрозы и вела себя с уважением", — говорится в сообщении главы государства.
В то же время президент США рассказал о недавних контактах с руководством Южной Кореи по вопросам ближневосточной политики. По словам Трампа, он лично обратился к южнокорейскому лидеру с предложением присоединиться к усилиям Соединенных Штатов по вопросу ядерного разоружения Ирана, на что в Сеуле ответили отказом.
"Недавно я спросил президента Южной Кореи, не хотели бы они присоединиться к нам в деле денуклеаризации Исламской Республики Иран, на что они ответили: "Нет, спасибо!" Спасибо за внимание к этому вопросу", — заявил Дональд Трамп.
Как сообщали ранее Новини.LIVE, 16 августа военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь из-за нарушения сухопутной границы группой солдат КНДР. После этих выстрелов северокорейские военнослужащие сразу отступили на свою территорию.
Параллельно Пхеньян активно использует российскую агрессию против Украины в качестве полигона для испытания собственного арсенала в реальных боевых условиях.Разведкой была зафиксирована не только передача Москве десятков дополнительных баллистических ракет, но и подготовка к развертыванию специализированных ракетных подразделений КНДР вблизи украинских границ.